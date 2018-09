Luis Enrique vil udvikle spansk spil efter fiaskoer

Det spanske fodboldlandshold har tidligere haft stor succes med spillestilen og resultaterne, men i det senere år har det haltet.

Derfor vil Spaniens nye landstræner i fodbold, Luis Enrique, udvikle det spanske spil og have flere facetter ind i taktikken, så det spanske landsholds spil ikke er så nemt at læse for modstanderne.

Det siger den tidligere FC Barcelona-træner i optakten til landskampen i Nations League mod England lørdag.

»Da vi har været et referencepunkt de senere år, så betyder det også, at alle kender vores landshold.«

»Jeg talte allerede om at udvikle vores model, da jeg blev præsenteret som landstræner, og det er, hvad vi arbejder på, og jeg er helt sikker på, at vi vil gøre det.«

»Bagefter kan vi se, om vi har været effektive eller ej, men målet er at udvikle og stoppe med at være forudsigelige,« siger Luis Enrique ifølge AFP.

Spanien vandt tre titler i træk, da man blev europamester, verdensmester og europamester i 2008, 2010 og 2012, og det foregik med samme hurtige spil, som Barcelona har praktiseret i mange år.

I de senere år har resultaterne dog ikke fulgt samme standard.

I 2014 sagde Spanien farvel til VM-slutrunden efter gruppespillet, og ved EM i 2016 blev ottendedelsfinalen endestation.

Det samme var tilfældet ved sommerens VM-slutrunde i Rusland, da Spanien tabte til værterne efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

I det opgør havde Spanien omkring 75 procent af boldbesiddelsen uden at formå at bryde russernes forsvar ned for alvor.

Spanien fik en kaotisk optakt til VM-slutrunden, da Real Madrid-træneren Julen Lopetegui blev fyret få dage før VM, da han havde indgået en kontrakt med Real Madrid.

Derefter tog Luis Enrique over, og han skal nu stå i spidsen for spillere fra Real Madrid, som var den store rival, da Enrique var træner i Barcelona.

Det gælder blandt andre Real-anfører Sergio Ramos, som er positiv med udsigten til Enrique som landstræner.

»På trods af alle spekulationerne, der har været, så har jeg altid haft det godt med personer, der har karakter, og vigtigst er det, at vi har det samme mål, som er at føre holdet til toppen,« siger Ramos inden kampen mod England.

/ritzau/