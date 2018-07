Den tidligere Barcelona-træner Luis Enrique bliver ny spansk landstræner.

Det skriver Det Spanske Fodboldforbund på Twitter.

»Det var en enstemmig beslutning,« siger Det Spanske Fodboldforbunds præsident, Luis Rubiales, mandag ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

»Jeg kan lide hans engagement. Han har ikke takket nej til bedre økonomiske betingelser andre steder for at træne Spanien,« fortsætter Rubiales.

Under VM-slutrunden var Fernando Hierro, der hidtil havde fungeret som sportsdirektør i Det Spanske Fodboldforbund, vikarierende landstræner.

Han overtog posten midlertidigt, da Julen Lopetegui blev fyret to dage inden første kamp mod Portugal som følge af, at han var blevet offentliggjort som Real Madrids nye træner.

Lopetegui var ellers manden, der havde ført Spanien gennem kvalifikationen.

Den kaotiske VM-optakt til trods gik Spanien videre som vinder af gruppe B.

Det spanske landshold formåede dog ikke at knække værtsnationen i ottendedelsfinalen, hvor Rusland gik videre efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

48-årige Luis Enrique har tidligere været træner for Roma og Celta Vigo, men er bedst kendt for sin periode som cheftræner for Barcelona fra 2014 til 2017, hvor han blandt andet vandt Champions League én gang og den spanske liga to gange.

Enrique har også en lang spillerkarriere bag sig, der blandt andet bød på længere ophold i både Real Madrid og Barcelona.

Landstrænerjobbet er Luis Enriques første job, siden han stoppede i Barcelona før sidste sæson.

/ritzau/