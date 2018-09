Lucas Bjerregaard træder ned fra golftronen i Portugal

Lucas Bjerregaards tid som regerende mester i European Tour-turneringen Portugal Masters er forbi.

Den danske golfspiller formåede ikke at forsvare titlen på Dom Pedro Victoria-banen i Vilamoura i Portugal, hvor han sidste år vandt karrierens første turneringssejr på den europæiske tour.

Nordjyden sluttede turneringen med en sidste runde i 69 slag, hvilket er to slag under banens par. Det rakte til en samlet 20.-plads, en placering han deler med landsmanden Thorbjørn Olesen og fem andre spillere.

To bogeys på første halvdel af søndagens runde gav Bjerregaard en dårlig start, men han fik spillet sig op på de sidste ni huller.

Der var dog langt op til vinderen, englænderen Tom Lewis, som endte i 22 slag under par - ti slag bedre end Bjerregaard og Olesen.

Lewis indledte ellers turneringen med at gå et slag over banens par i torsdags, men tre stærke runder på stribe var nok til at sikre sejren.

En anden englænder, Eddie Pepperell, og australieren Lucas Herbert deler andenpladsen tre slag efter.

De to øvrige danskere i finalespillet sluttede et stykke nede i tabellen. Lasse Jensen blev nummer 34, mens Søren Kjeldsen endte som nummer 56.

/ritzau/