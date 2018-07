Löw fortsætter som tysk landstræner trods VM-blamage

Joachim Löw bliver som tysk fodboldlandstræner trods de regerende verdensmestres tidligere exit fra VM-slutrunden i Rusland.

Det bekræfter Det Tyske Fodboldforbund (DFB) tirsdag.

Tyskland sluttede sidst i sin gruppe efter nederlag til Mexico og Sydkorea samt en sejr over Sverige.

Efterfølgende kunne Löw ikke svare på, om han fortsatte i sit job. Löw havde ført Tyskland til VM-triumf i 2014, og kort inden VM i Rusland forlængede han sin kontrakt frem til sommeren 2022.

Men det var altså inden fiaskoen i Rusland. Det tyske landshold forlod VM i sidste uge, og DFB skriver på sin hjemmeside, at Löw til ledelsen nu har meddelt, at han ønsker at fortsætte og bygge et nyt hold op.

DFB-ledelsen bakker enstemmigt op om, at Löw fortsætter, skriver forbundet desuden.

/ritzau/