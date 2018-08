Lokalunioner: Landsholdskonflikt vil ramme breddefodbold

Læs hele brevet fra lokalunionerne til landsholdstruppen

DBU's lokalunioner, der repræsenterer dansk breddefodbold, har sendt et åbent brev til landsholdsspillerne, som opfordres til at være imødekommende og indgå en ny landsholdsaftale for dansk breddefodbolds skyld.

Landsholdsanfører Simon Kjær skriver til Jyllands-Posten, at han mener, at brevet burde være sendt til DBU's forhandlere og ikke til landsholdsspillere.

Her følger brevet fra lokalunionerne til spillerne i sin fulde længde:

Kære Herrelandshold.

Vi er stolte af jer. Vi jubler med jer, når I vinder kampe - både den flotte sejr over Polen i Parken, den afgørende sejr over Irland i Dublin og de spændende kampe til VM i Rusland. I samler Danmark og dansk fodbold, når der er landskamp. I gør det fantastisk som hold og som forbilleder for mange tusinde piger og drenge, når I går på banen og kæmper for holdet og for dansk fodbold. I viste, at I er hele Danmarks landshold. Det fortjener I stor respekt for.

Resultatet af jeres succes mærkes over alt i dansk fodbold. Det skaber entusiasme, interesse og opmærksomhed - både for piger og drenge og for kvinder og mænd. Og det skaber udvikling, når indtægterne fra VM og landskampe investeres i fødekæden i dansk fodbold. Når der sælges billetter til landskampe og indgås nye kommercielle aftaler, giver det penge til både børnefodbold og til talentudvikling for fodboldens 326.500 medlemmer i de godt 1650 klubber. Med andre ord gavner indtægter til landsholdet både Sofie og Sofus på et U9-hold - og det gavner klubbernes arbejde med at udvikle nye stjerner og landsholdsspillere, så vi også kan komme til EM og VM om 10-20 år. Ligesom midlerne efter EM-triumfen i 1992 har bidraget til jeres udvikling fra børn til de fantastiske fodboldspillere, I er i dag.

Derfor ser vi med bekymring til, når DBU og Spillerforeningen i øjeblikket forhandler om en ny landsholdsaftale. Efter vores mening burde en landsholdsaftale blive lavet i fred og fordragelighed med et fælles mål om både at skabe gode forhold for landsholdet - og om at lade landsholdets indtægter styrke udviklingen af dansk fodbold.

Desværre synes forhandlingerne - endnu en gang - at køre fast i diskussioner om penge, vilkår og diverse andre forhold. Vi frygter, at parterne inden længe ender i konflikt. Hvis det sker, taber både talentudviklingen af fremtidens landsholdsstjerner og arbejdet med de mange børn og unge, der bare gerne vil spille fodbold.

Derfor går vi nu samlet ud og appellerer til, at vi ikke laver et gigantisk selvmål, som vil ramme dansk fodbold hårdt i årevis fremadrettet.

Det er dansk breddefodbolds holdning, at Spillerforeningen og I herrelandsholdsspillere er nødt til at forholde jer til, at I er en del af den solidariske fordelingspolitik, vi beskriver ovenfor. Vi forventer derfor, at I som landsholdsspillere gør så meget som muligt, både på og uden for banen, for at øge indtægterne til landsholdet og til dansk fodbold - fordi det gavner os alle.

Eksempelvis er det afgørende, at alle landsholdsspillere stiller op, når vores kommercielle partnere investerer millionbeløb i dansk fodbold. Det er penge, der både går direkte til jer - helt fortjent - men som også går til udviklingen af dansk fodbold bredt set. De senere år har de kommercielle indtægter været under pres for Herrelandsholdet, både på grund af hård konkurrence fra blandt andet Champions League, men også på grund af vigende sportslige resultater, særligt da holdet missede VM i 2014 og EM i 2016. Nu vinder Herrelandsholdet igen, men hvis landsholdsaftalerne bliver platform for konflikt og manglende opbakning, går vi sammen glip af flere penge. Det må ikke gå ud over fællesskabet, hvis enkelte stjernespillere hellere vil indgå private sponsorater. Der skal være plads til både de enkelte spillere og det samlede hold.

Sammenhold, fællesskab og solidaritet er et vigtigt grundlag for DBU's daglige arbejde og vision om at skabe de bedste forhold for alle på tværs af dansk fodbold. Det hele hænger sammen. De frivillige, trænere og ledere, der tog imod jer, snørede jeres støvler, kørte jer til kamp og turneringer, og som inspirerede jer til glæden ved fodbold, de kommer ikke af sig selv.

Vi appellerer derfor til, at I tænker på fællesskabet i dansk fodbold, når I i disse dage forhandler om en ny landsholdsaftale. Mød nu hinanden og lad os sammen gøre lagkagen større og ikke mindre. Vi skal stå samlet i dansk fodbold, så vi i fællesskab kan skabe nye store resultater for jer - og for fremtidens landshold.

Underskrevet af:

Lars Albæk, formand for DBU Bornholm, Christian Kofoed, formand for DBU København, Jakob Koed, formand for DBU Sjælland, Gert Lundgaard, formand for DBU Lolland-Falster, Bjarne Christensen, formand for DBU Fyn og Bent Clausen, formand for DBU Jylland.

/ritzau/