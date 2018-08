Lokalunion: Spillerne har nøglen til at løse problemet

København. Det er de danske landsholdsspillere, der kan løse problemerne mellem spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU).

Det mener, DBU Jyllands formand, Bent Clausen.

- Jeg mener, at nøglen ligger hos landsholdsspillerne, fordi det er dem, der kan løse det ved at give en bedre ordning på de kommercielle rettigheder, så vi kan finde en løsning på det her problem, siger Bent Clausen.

DBU og Spillerforeningen har forhandlet om en ny landsholdsaftale siden januar, men parterne er stadig ikke blevet enige.

Bent Clausen er en af de lokalformænd, der har underskrevet et brev, som er sendt til landsholdsspillerne. Her opfordrer lokalunionerne spillerne til at tænke på helheden i dansk fodbold og ikke kun egen vinding.

Landsholdsanfører Simon Kjær har skrevet til Jyllands Posten, at han mener, at brevet burde være adresseret til DBU i stedet for til spillerne.

- De kunne passende sende den opfordring til DBU's egne forhandlere, for det er DBU, der vil ændre stort set alting og lave en helt ny aftale på det kommercielle område med en masse nye krav. Det er ikke os. Vi vil gerne bevare den gamle aftale om kommercielle rettigheder.

Bent Clausen, der også er næstformand i DBU, er uenig med Simon Kjær i, at brevet har forkert adresse.

Lokalformanden mener ikke, at der er tale om nye krav fra DBU's side.

- Jeg mener ikke, at der er tale om nye krav. Jeg mener, at der er tale om at ændre en eksisterende kontrakt, så det bliver en bedre aftale. Sådan at vi sammen kan udnytte de kommercielle rettigheder på en bedre måde. Det må være i alles interesse, siger han.

Hvis ikke parterne bliver enige inden 1. september, anses testkampen 5. september i Slovakiet for at være i overhængende fare for ikke at blive spillet.

Værre vil det formentlig blive, hvis Nations League-opgøret mod Wales 9. september må aflyses. Det vil føre til sanktioner fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

I realiteten kan dansk landsholdsfodbold udelukkes fra kvalifikationen til EM i 2020, hvor København ellers er en af værtsbyerne.

/ritzau/