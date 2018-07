Løbsarrangør vil lade Froome køre Tour de France

Her er en kort gennemgang af sagen:

* Chris Froome vinder 10. september 2017 Vuelta a España for første gang i karrieren og bliver samtidig den blot tredje i historien til at vinde både Vueltaen og Tour de France samme år.

* UCI og Sky-holdet meddeler 13. december 2017, at Froomes dopingtest 7. september efter Vueltaens 18. etape viste et for højt indhold af astmastoffet salbutamol. Dermed risikerer han en dopingdom, som kan føre til fratagelse af Vuelta-sejr og VM-bronzen i enkeltstart, han vandt efterfølgende.

* Salbutamol er ikke et forbudt stof, da astmapatienter har brug for det, men Det Internationale Doping Agentur (Wada) har sat en grænse for, hvor høj koncentration af stoffet man må have i kroppen, for at det ikke kan bruges præstationsfremmende.

* Froomes dopingtest viste angiveligt et dobbelt så højt indhold af stoffet, end hvad der er tilladt. Derfor indleder UCI en undersøgelse af sagen.

* Da der ikke var tale om et forbudt stof, som ellers ville have affødt en egentlig dopingsag og suspendering, kunne Froome fortsætte med at cykle, mens undersøgelsen foregik.

* Undersøgelsen trak i langdrag, og diverse kritikere udtalte, at Froome burde holde sig væk fra løb, mens undersøgelsen foregik. Tidligere har ryttere som Diego Ulissi og Alessandro Petacchi fået dopingdomme for lignende forseelser.

* Trods kritik fra flere sider fortsatte briten med at køre løb, og i maj stillede han op til Giro d'Italia i forsøget på at samle alle grand tour-titler under bæltet. Det lykkedes efter at have lavet et vildt soloridt på 19. etape.

* Christian Prudhomme, løbsdirektør for Tour de France, har flere gange udtalt, at han ikke gerne så Froome til Touren med en uafsluttet dopingundersøgelse. Men i slutningen af maj udtalte UCI-præsidenten David Lappartient, at undersøgelsen næppe ville være afsluttet før Tour-starten 7. juli 2018.

* Mandag kom så meddelelsen fra UCI om, at man sammen med Wada var nået igennem alle sagens aspekter og ikke fandt grundlag for at åbne en dopingsag. Herefter bød Tour-arrangøren Froome velkommen i årets Tour.

Kilder: Cyclingnews.com, feltet.dk, cyclingweekly,com, Wikipedia

/ritzau/