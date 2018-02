Liverpool og Tottenham mødes i nøglekamp om samme mål

Liverpool. Meget står på spil, når Liverpool og Tottenham søndag klokken 17.30 mødes i en nøglekamp i toppen af Premier League.

Kun to point adskiller de to mandskaber, der begge har kvalifikation til Champions League som sæsonens store mål og derfor risikerer at tabe et stort skridt i opfyldelsen af ambitionerne, når de tørner sammen på Anfield.

- Stillingen, vores mål, hvad vi ønsker at opnå, og hvor vi ønsker at slutte, gør det til en meget vigtig kamp. Det er disse seks-point-kampe, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tottenham har 48 point på femtepladsen. Liverpool har på tredjepladsen 50 point.

Begge hold har været plaget af svingende resultater gennem sæsonen, men har begge alligevel afstået fra at købe ind med arme og ben i januars transfervindue.

Godt nok har Liverpool gjort Virgil van Dijk til verdens dyreste forsvarsspiller, men samtidig har Merseyside-klubben solgt Philippe Coutinho for endnu flere penge.

Tottenham har købt Lucas Moura i PSG, men ligger stadig langt nede på listen over pengeforbruget i januar.

Derfor skal opfyldelsen af Champions League-ambitionerne ses i et større perspektiv.

- Du kan tale om trofæer og mesterskaber, men Liverpool skal først og fremmest forsøge at blive en Champions League-klub igen. Liverpool har deltaget i Champions League to gange på ti år, siger den tidligere Liverpool-anfører Jamie Carragher.

I den seneste sæson tabte Tottenham kampen på Anfield med 0-2. Siden er London-holdet modnet, mener klubbens manager, Mauricio Pochettino.

- Nu kan vi spille med boldbesiddelse, uden boldbesiddelse, satse på kontraangreb eller ikke. Vi kan dominere kampene, spille med én angriber, tre, fem eller fire spillere i forsvaret, siger han.

Da de to hold mødtes i den omvendte kamp i denne sæson, fik Liverpool store prygl og tabte 1-4.

- Vi fortjente at tabe dengang. Nu har vi en helt anden kamp foran os. Der er ikke hævn eller ekstra rivalisering i spil på grund af det seneste møde, siger angriber Roberto Firmino til Liverpools hjemmeside.

