Liverpool-manager: Vi havde brug for lidt held

Der skulle lidt held til, før Liverpool onsdag aften kunne booke bille til Champions League-finalen i fodbold, selv om Liverpool tabte 2-4 ude til Roma.

Det mener Liverpools manager, Jürgen Klopp, som kunne se sit mandskab avancere til finalen med samlet 7-6 efter en 5-2-sejr i den første kamp.

»Selvfølgelig er jeg ikke glad for den måde, som kampen forløb. Vi havde brug for lidt held i aften. Roma skulle jagte noget, og de tog risikoen.«

»Jeg har stor respekt for det, som Eusebio Di Francesco (Romas træner, red.) og Roma viste,« siger Jürgen Klopp til TV3+.

Liverpool kom foran både 1-0 og 2-1 i første halvleg.

Først i sidste sekund af tillægstiden scorede Roma til 4-2, så Klopp slap for at bide negle, selv om han nåede at blive lettere bekymret.

»Det var en vild indledning på kampen. Vi fik det første mål, men så gav vi et væk. Så kom vi foran igen, og alting så godt ud.«

»Det meste var lovende, indtil de scorede til 2-2. Bagefter blev de nødt til at spille med stor risiko, og det formåede vi ikke at straffe. Men vi er i finalen, og det er virkelig stort for mig og for alle mine spillerem,« siger Jürgen Klopp.

Liverpool har til tider spillet sprudlende offensiv fodbold i denne sæson. Men med en ustabil defensiv er det tvivlsomt, om den kombination er stærk nok til at slå Real Madrid.

Planen for finalen 26. maj skal lægges i de kommende uger.

»Heldigvis skal jeg ikke lige nu tænke på, hvordan vi slår Real Madrid. Selv hvis jeg havde en plan, ville jeg ikke afsløre den på tv,« siger Jürgen Klopp.

I sin tid som træner for Borussia Dortmund nåede Klopp frem til Champions League-finalen i 2013. Dengang endte hans hold med at tabe finalen til Bayern München.

Liverpool var senest i finalen i 2007. Dengang tabte Daniel Agger og co. med 1-2 til AC Milan.

