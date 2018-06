Liverpool-legenden Kenny Dalglish er slået til ridder

Liverpool. Den tidligere spiller og manager i Liverpool Kenny Dalglish kan fremover kalde sig Sir Kenny Dalglish.

Den 67-årige skotte blev således fredag slået til ridder af dronning Elisabeth II for sin tjeneste inden for fodbold, velgørenhed og byen Liverpool.

- Jeg er meget stolt over at have modtaget denne anerkendelse, siger Dalglish.

- Den er også til alle dem, der har været med mig gennem årene, fra mine forældre hele vejen op til min professionelle karriere, tilføjer han.

Efter at have begyndt sin spillerkarriere i Celtic i slutningen af 1960'erne skiftede den Glasgow-fødte Dalglish til Liverpool i 1977. Her scorede han 172 mål i 515 kampe.

Dalglish blev spillende manager i kølvandet på Heysel-tragedien i maj 1985. Her døde 39 mennesker, da en tribune styrtede sammen under finalen i den europæiske mesterholdsturnering mellem Liverpool og Juventus på Heysel Stadion i Bruxelles.

Dalglish var fortsat manager under Hillsborough-katastrofen den 15. april 1989, hvor 96 Liverpool-tilhængere blev klemt ihjel på Hillsborough Stadium i Sheffield. Han trak sig to år senere.

Kenny Dalglish var desuden træner for Blackburn, da holdet vandt Premier League i 1994/95. Dernæst var han ganske kort i Newcastle og i Celtic, før han vendte tilbage til Liverpool i 2011. Herfra blev han dog fyret i maj 2012, efter at Liverpool var sluttet på en ottendeplads i Premier League.

Dalglish vandt 14 ligatitler som spiller og manager i Skotland og England samt tre europæiske mesterskaber som Liverpool-spiller.

/ritzau/AP