Liverpool henter brasiliansk målmand i Roma

Liverpool. Liverpool har sikret sig en ny sidste skanse.

Premier League-klubben bekræfter på sin hjemmeside, at den har købt den brasilianske målmand Alisson Becker i Roma.

Alisson, der vogtede målet for Brasilien under den netop overståede VM-slutrunde i Rusland, har efter at have bestået lægetjekket fået en "langvarig kontrakt", der ikke specificeres yderligere.

Roma skriver, at beløbet for målmanden kan nå op på 72,5 millioner euro eller 540 millioner kroner. Det gør ham efter alt at dømme til den dyreste målmand, der nogensinde er blevet handlet mellem to klubber.

Alisson har spillet to år i Roma, siden han skiftede fra Internacional i hjemlandet i 2016.

Den 25-årige målmand er godt tilfreds med skiftet til klubben, der nåede finalen i Champions League i den forgangne sæson ved at slå netop Roma ud i semifinalen.

- Jeg er virkelig glad. At bære sådan en prestigefyldt trøje for en klub af den her størrelse, som er vant til at vinde, er en drøm, der går i opfyldelse, siger han til Liverpools hjemmeside.

- I forhold til mit liv og min karriere er det et kæmpe skridt for mig at blive en del af denne klub og familie.

- I kan være sikre på, at jeg vil give alt, hvad jeg har, lyder det fra den brasilianske nyerhvervelse.

Alisson har gennem en periode været rygtet til Liverpool, som i Champions League-nederlaget til Real Madrid i maj lukkede to mål ind som følge af målmandsdrop.

Det var Loris Karius, der passede buret for Liverpool i den kamp. Siden kom det frem, at Karius spillede en del af kampen med en hjernerystelse.

/ritzau/