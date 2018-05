Liverpool er finaleklar i Champions League trods nyt Roma-comeback

For første gang siden 2007 er Liverpool klar til Champions League-finalen i fodbold.

Den engelske storklub sikrede finalepladsen i halvsikker stil onsdag aften trods et 2-4-nederlag på udebane mod AS Roma. Liverpool havde en 5-2-føring fra det første opgør og er derfor videre med samlet 7-6.

I finalen venter et opgør med de sidste to års vindere af turneringen, Real Madrid, som bookede finalebilletten tirsdag aften med en samlet sejr over Bayern München.

Ligesom i tirsdagens semifinale nåede der også at komme spænding i onsdagens kamp.

Et hårdtkæmpende Roma-hold fik dog først udbygget føringen til 4-2 i sekunderne inden sidste dommerfløjt. Endnu en Roma-scoring havde udløst forlænget spilletid.

Med optræk til en mulighed allerede i kampens første minut fik Roma-spillerne indgydt en tro på et mirakel, og de stemningsskabende fans øgede volumen endnu mere.

Læs også Liverpool-manager: Vi havde brug for lidt held

Den gode stemning led et knæk otte minutter senere, da Liverpool straffede en grum opspilsfejl.

Radja Nainggolan smed bolden væk på egen banehalvdel, og få sekunder efter lå bolden i Romas mål. Roberto Firmino, som opsnappede Nainggolans fejlaflevering, fandt Sadio Mané, som med største selvfølgelighed scorede.

På kuriøs vis fik Roma hurtigt udlignet. Liverpools Dejan Lovren ville sparke bolden væk foran eget mål, men kroaten ramte holdkammeraten James Milner i ansigtet, og bolden røg i eget net.

Den hektiske indledning på opgøret fik endnu et måltwist efter 25 minutter.

Her svigtede Romas opdækning fuldstændig, og tæt under mål kunne Georginio Wijnaldum heade Liverpool i front med 2-1.

I den livlige første halvleg nåede Roma også at blive noteret for et stolpeskud, men der faldt der ikke flere mål før pausen.

Anden halvleg begyndte ligeså livligt som første. Efter seks minutter lå bolden igen i målet, da Edin Dzeko udlignede til 2-2 på en returbold.

Med yderligere tre mål ville Roma fremtvinge forlænget spilletid, og hjemmeholdet gav det et ihærdigt forsøg.

Læs også Bayern-træner: Vi var bedst over to kampe

Holdet appellerede blandt andet for et straffespark, efter at Trent Alexander-Arnold reddede et forsøg med armen. Dommerens fløjte forblev tavs til frustration for den italienske lejr.

Efter 86 minutter kom så den fuldtræffer, der fik kampen til at live en smule mere op, da Nainggolan kanonerede bolden i mål via stolpen.

Samme Nainggolan scorede igen tre minutter inde i overtiden, da Roma fik tilkendt straffespark. Bolden nåede dog knapt at blive givet op, før kampen var ovre for de lettede Liverpool-spillere.

/ritzau/