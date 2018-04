Liverpool er bekymret for uro før CL-returkamp i Rom

Den engelske fodboldklub Liverpool er bekymret for sikkerheden forud for næste uges returkamp mod AS Roma i Champions League.

Da de to klubber tirsdag mødtes i Liverpool i den første af to semifinaler kom engelske og italienske tilskuere i slåskamp, og en Liverpool-fan er fortsat i kritisk tilstand.

Af frygt for en gentagelse har Liverpool anmodet om et ekstraordinært sikkerhedsmøde i Rom.

Fredag vil Premier League-klubben derfor mødes med repræsentanter fra AS Roma, Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og italiensk politi.

Liverpool vandt det første opgør 5-2 og har dermed gode chancer for at sikre sig en plads i Champions League-finalen.

Det var derfor ikke noget problem at få afsat de 5000 billetter, som Liverpool var tildelt til kampen. Endnu flere Liverpool-fans kan dog tage turen til Rom i et håb om at komme ind til kampen.

Britisk politi opfordrer Liverpool-fans uden billet til kampen til at blive væk fra Rom.