Lewandowski-agent falder på knæ for Bayern-ledelse

Agenten for fodboldstjernen Robert Lewandowski beder ydmygt ledelsen i Bayern München om at udvise forståelse og sælge angriberen.

»Alle i ledelsen i Bayern München har deres egne, store karrierer at se tilbage på. De burde forstå hans (Lewandowskis, red.) situation,« siger Pini Zahavi, der er er agent for Robert Lewandowski, til Sport Bild ifølge AFP.

Baggrunden er, at Lewandowski ifølge agenten ønsker at forlade Bayern, som har kontrakt med den polske angriber frem til 2021.

»Robert føler, han har brug for en chance og en ny udfordring i sin karriere, og det ved ledelsen i Bayern godt,« siger agenten.

Den 29-årige angriber er på rygteplan blevet sat i forbindelse med et skifte til klubber som Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea og Manchester United.

Lewandowski selv forbereder sig til VM-slutrunden med Polen og ønsker ikke at udtale sig om fremtiden.

»Jeg ønsker at fokusere på at forberede mig til VM. Jeg tænker ikke på klubforhold. Det har jeg en manager til,« siger Lewandowski fra træningslejren med det polske landshold.

Tidligere i maj slog Karl-Heinz Rummenigge, der er bestyrelsesformand i Bayern München, fast, at Lewandowski også spiller i Bayern i den kommende sæson.

»Vi har et godt forhold til Lewandowski. Vi ved, hvad vi har i ham, og jeg er glad for, at vi stadig har så lang en kontrakt med ham. Der er ingen grund til at være bekymret. Han spiller her i München i næste sæson,« sagde Rummenigge ifølge fodboldmagasinet Kicker.

Kicker beskrev videre, at ledelsen i Bayern flere gange har gjort det klart for den polske angriber, at et klubskifte er udelukket, før spillerens kontrakt udløber.

Robert Lewandowski blev topscorer i Bundesligaen i den overståede sæson med 29 mål.

Lewandowski brød med sin tidligere agent, Cezary Kurcharski, i slutningen af februar og indgik en aftale med Zahavi, der ifølge AFP er en af de mest indflydelsesrige agenter i fodboldverdenen.

/ritzau/