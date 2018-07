Lettet FCN-cheftræner: Det var en stor mental test

Farum. FC Nordsjælland vendte 0-1 til 2-1, da holdet torsdag spillede returkamp mod de nordirske fyraftensproffer fra Cliftonville i Europa League-kvalifikationen.

Cheftræner Kasper Hjulmand havde skiftet ud på otte pladser og stillede med et urutineret hold med en gennemsnitsalder på kun godt 20 år.

- Det blev en stor mental test af vores unge spillere efter Cliftonvilles tidlige scoring.

- Heldigvis løste spillerne opgaven, men det blev mere nervøst, end vi havde regnet med, siger Hjulmand og forklarer sine mange udskiftninger:

- Vi vil ikke bare slå Cliftonville ud. Vi vil både slå dem ud, have en reel chance i næste runde og samtidig vinde kampe i Superligaen.

- Derfor kan jeg ikke spille med de samme 11 hver gang. Vi skal bruge 18-20 forskellige spillere i denne periode, hvor vi kommer til at spille omkring hver tredje-fjerde dag.

- Og jeg vurderede, at dette var den rette kamp at bruge mange af de helt unge spillere. Jeg havde tillid til, at de kunne løse opgaven, og det gjorde de heldigvis også, siger en lettet FCN-træner.

Hjulmand slår samtidigt fast, at han kommer til at bruge langt flere af sine normale stamspillere i næste runde af Europa League-kvalifikationen.

Her venter således to møder med svenske AIK Stockholm, der er ubesejret og fører Allsvenskan efter knap halvdelen af sæsonen.

- Det er et rigtigt stærkt hold, som vi allerede kender godt. Vi har en fin chance for at slå dem ud.

- Men med Mathias Jensen og muligvis også Godsway Donyoh ude, må de være små favoritter, siger Hjulmand og henviser til et par af sine største profiler.

Anfører Mathias Jensen misser givetvis begge opgør mod AIK med sin skade.

Donyoh udgik mod Cliftonville, og endnu er det usikkert, hvor længe angriberen er ude.

