Leicester vil hverken slippe Schmeichel eller Maguire

Leicester. Leicester Citys manager håber at kunne beholde både Kasper Schmeichel og forsvarsspilleren Harry Maguire, som begge var blandt de mest fremtrædende aktører for henholdsvis Danmark og England ved VM i Rusland.

- Jeg tror, at vi kan beholde begge spillere, siger manager Claude Puel til avisen Leicester Mercury.

- Det er helt afgørende for os. Vi kan ikke miste spillere bare få dage før sæsonstarten. Vi ville ikke være i stand til at finde en løsning, uddyber han.

Schmeichel og Maguires præstationer har fået mundvandet til at løbe hos langt større klubber. Danskeren er sat i forbindelse med Chelsea, som en mulig afløser for Thibaut Courtois, hvis belgieren skifter til Real Madrid.

Roma er også nævnt som en mulig ny destination, efter at Serie A-klubben for et rekordbeløb solgte Alisson til Liverpool. Siden har Roma dog hentet Robin Olsen i FC København.

Med hensyn til Harry Maguire er interessen mere konkret.

Manchester United har ifølge engelske medier således henvendt sig med et bud på 65 millioner pund for den 25-årige høje midterforsvarer, som scorede sit første mål for England mod Sverige i kvartfinalen i Rusland.

Men ejerne af Leicester har gjort det klart, at uanset, hvor mange penge, der kommer på bordet, er Maguire ikke til salg.

Leicester har allerede sagt farvel til en af sine stjerner denne sommer, idet Riyad Mahrez, der var en af de bærende kræfter i klubbens sensationelle mesterskabssæson for to år siden, er skiftet til de forsvarende Premier League-mestre, Manchester City.

- Kasper og Maguire er så værdifulde for os. Det er afgørende at bevare vores struktur, vores trup, siger Puel.

Mens de største klubber i Premier League forbereder sig til sæsonstarten om cirka to uger med kampe i USA, er Leicester City draget til Østrig, hvor holdet i sin seneste testkamp tabte 1-2 til Udinese fra Serie A.

/ritzau/