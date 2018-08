Legende: Skade kan vendes til Wozniacki-fordel i US Open

Caroline Wozniacki kom i januar endelig på tavlen og vandt den grand slam-turnering, hun i mange år har sukket efter.

Men sejren i Australian Open har ikke mættet den danske tennisstjerne. Tværtimod, mener den svenske legende Mats Wilander, der fungerer som ekspert på Eurosport.

Han vurderer, at Wozniacki kan nå langt i det forestående US Open, selv om hun på grund af forskellige skader blot har spillet én hel kamp i den amerikanske hardcourt-sæson.

»Jeg kender ikke skadernes omfang, men nogle gange kan en skade være positiv op til en grand slam-turnering, fordi du ikke spiller så mange kampe, men i stedet har tid til at træne. Der hviler heller intet pres udefra.«

»Det er svært at sige, hvad den perfekte forberedelse er. Bortset fra i Australien i år er det jo aldrig endt perfekt. Men hun skal selvfølgelig være frisk,« pointerer Mats Wilander.

»De andre favoritter skal i hvert fald holde øje med hende, for hendes sult er ikke blevet tilfredsstillet af at vinde én grand slam-turnering,« tilføjer han.

Wozniacki måtte i sidste uge opgive at fuldføre anden runde-kampen mod Kiki Bertens i Cincinnati på grund af en skade.

Efterfølgende udtalte hendes bror, Patrik Wozniacki, til TV2, at hun overvejer at gå langt for at kunne stille op i New York.

»Jeg ved, at hun har fået en speciel accept af WADA (det internationale antidopingagentur, red.) på nogle piller.«

»Hvis hun tager dem, skulle kroppen 'glemme' smerten i 12 dage. Når de 12 dage så er gået, er det næsten et tilbageslag med dobbelt kraft, og så gør det rigtig ondt,« sagde han Patrik Wozniacki til TV2.

Det er en attitude, der kendetegner en topatlet, mener Wilander.

»I morges mærkede jeg også en konsekvens og havde ondt, da jeg stod ud af sengen, og det er 30 år siden, at jeg vandt US Open. Der er konsekvenser for alt her i livet.«

»Det viser, at hun presser sig selv, så hårdt hun kan, fordi hun vil opnå noget, som hun ikke allerede har, nemlig en US Open-titel. Hun fortæller til omverdenen, at hun er en fighter.«

»Men jeg synes, at det er dårlig idé at sige det offentligt. Man bør holde skader og medicin privat, så folk ikke har holdninger til det,« siger Mats Wilander.

Han ser verdensetter Simona Halep, Serena Williams og Angelique Kerber som de tre største favoritter i US Open.

»Men lige derefter kommer en gruppe outsidere med blandt andre Wozniacki, Petra Kvitova og Sloane Stephens,« vurderer svenskeren.

US Open begynder mandag den 27. august.

/ritzau/