LeBron James scorer 984 millioner på skift til Lakers

Los Angeles. Den amerikanske basketballstjerne LeBron James skifter til Los Angeles Lakers fra Cleveland Cavaliers.

NBA-legenden og Lakers er nået til enighed om en kontrakt på fire års varighed.

I perioden er James sikret 154 millioner dollar. Det oplyser hans repræsentanter til nyhedsbureauet AP. Beløbet svarer til 984 millioner kroner.

Det er tredje gang på otte år, at den 33-årige LeBron James skifter til en anden klub.

NBA-turneringens bedste allroundspiller og største stjerne spillede i fire sæsoner for Miami Heat, før han i 2014 vendte tilbage til Cleveland Cavaliers.

Nu fortsætter han karrieren hos Lakers, der er blandt de mest ikoniske klubber i NBA.

Blandt Lakers' mange tidligere stjerner er Kobe Bryant og Magic Johnson. Sidstnævnte er i dag manager for klubben, der er ved at opbygge et nyt hold af forholdsvis unge spillere.

LeBron James er fire gange kåret som den mest værdifulde spiller (MVP) i NBA, der normalt omtales som verdens bedste basketball-liga.

Den over to meter høje spiller debuterede i NBA i 2003 for Cleveland Cavaliers, der hører hjemme i hans hjemstat Ohio.

Som en sidegevinst i forbindelse med skiftet til Los Angeles vil LeBron James ifølge AP bedre kunne pleje sine forretningsinteresser, end tilfældet er i Cleveland.

Spilleren ejer allerede to boliger i det sydlige Californien og har også et filmselskab i delstaten.

