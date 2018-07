LeBron James holder døren åben for Cleveland-retur

Los Angeles. Basketballstjernen LeBron James har brugt sæsonpausen i NBA på at skifte fra Cleveland Cavaliers til Los Angeles Lakers, men før han overhovedet har været i aktion for sit nye hold, taler han om en dag i fremtiden at vende retur til Cleveland.

Hvis han for tredje gang i karrieren skal indlemmes i Cleveland Cavaliers' trup, bliver det dog først på den anden side af stjernens fire år lange og velbetalte kontrakt med Lakers.

- Cleveland Cavaliers er ikke et lukket kapitel for mig på nogen måde, siger LeBron James ifølge AP.

Den 33-årige amerikaner repræsenterede Cleveland med stor succes fra 2003 til 2010. Siden spillede han i fire sæsoner for Miami Heat, før han i 2014 vendte tilbage til Cleveland.

Selv hvis han ikke skulle vende tilbage til hjembyen Cleveland som spiller, er det stadig et hold og en by, som står hans hjerte nær.

- Forhåbentlig kan jeg en dag sidde i Cleveland og se min trøje blive hejst op under taget. Det håber jeg på, siger LeBron James med henvisning til ceremonien, der finder sted, når amerikanske sportshold freder trøjenummeret for deres største stjerner.

LeBron James er født lige uden for Cleveland. Inden han flyttede til Miami, nåede han at donere et læringscenter til sin hjemby.

Her skal børn, der ligesom ham selv er vokset op i et udfordrende miljø, have mulighed for at få undervisning året rundt.

LeBron James har været i ni NBA-finaler og været på det vindende hold tre gange. Fire gange er han blevet kåret som ligaens mest værdifulde spiller, og de seneste 14 sæsoner har han været deltager i ligaens allstar-kamp.

