Lasse Schöne: Glad for vikarerne spillede mod Slovakiet

Landsholdsspilleren Lasse Schöne er glad for, at landsholdet og Dansk Boldspil-Union (DBU) slap for en disciplinærsag, da Danmark ved at stille med et nødlandshold bestående af divisions-, serie- og futsalspillere fik afviklet onsdagens testkamp i Slovakiet.

Det siger Schöne, der fredag mødte ind i landsholdslejren i Aarhus forud for søndagens Nations League-kamp mod Wales, efter at en midlertidig landsholdsaftale kom på plads torsdag.

»De spillere fik chancen for at spille en A-landskamp, og det kan man et eller andet sted godt forstå, at de takkede ja til,« siger Lasse Schöne.

Er du glad for, at de spillede kampen?

»Jeg ville hellere selv have været en af dem, som spillede. Men jo, jeg er glad for de spillede. Nu stillede vi med et hold, og så kommer der ikke nogen videre sag ud af det, så selvfølgelig er vi glade for det,« siger Schöne.

Hvis Danmark på grund af konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen havde meldt afbud til landskampen i Slovakiet i onsdags, ville det medføre sanktioner fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Det vides ikke, hvad sanktionen ville være, men udelukkelse fra Nations League og EM-kvalifikationen - og dermed muligheden for at komme til EM i 2020 - har været bragt på banen.

DBU har som følge af kvindelandsholdets udeblivelse fra en VM-kvalifikationskamp i Sverige sidste år en betinget udelukkelsesdom fra Uefa hængende over hovedet.

Det vides ikke, om dommen ville blive sat i spil, hvis der var tale om udeblivelse fra herrelandsholdet og ikke kvindelandsholdet, som var årsagen til den betingede dom.

Lasse Schöne nåede at være bange for, at kampen mod slovakkerne ville gå op i ingenting ved en dansk udeblivelse.

»Det var ikke kun den kamp, som jeg var bange for blev aflyst,« siger han med henvisning til søndagens kamp mod Wales.

Landsholdskollegerne Nicolai Boilesen og Viktor Fischer svarer »ingen kommentarer«, når de bliver spurgt ind til afviklingen af onsdagens kamp i Slovakiet.

