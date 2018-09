Lasse Norman skifter til belgisk hold og får OL-frihed

Den danske cykelrytter Lasse Norman Hansen har fået fremtiden på plads. I de kommende to sæsoner skal han køre for det belgiske cykelhold Corendon-Circus.

Det bekræfter han over for TV2 Sport.

Han har valgt det belgiske hold, fordi holdet kan tilbyde ham fuld frihed til at satse på en olympisk medaljejagt i banecykling.

»Jeg kan få fuld banefrihed, og så får jeg også noget frihed på landevejen. Jeg har gerne ville gerne have lov til at køre bane ved OL i Tokyo, hvor jeg er sikker på, der er mulighed for at køre bane.«

»De fleste storhold har ikke ville lade mig køre bane. Corendon-Circus vil gerne støtte mig på banen, og det betyder meget for mig, at de støtter op om min personlige ambition,« siger han til TV2 Sport.

Corendon-Circus rykker op og bliver et prokontinentalhold i næste sæson. Det er landevejscyklingens næsthøjeste niveau.

I banecykling har Lasse Norman Hansen tre olympiske medaljer. I 2012 vandt han OL-guld i omnium. I 2016 vandt han bronze i samme disciplin, mens det også blev til en bronzemedalje i holdforfølgelsesløb.

/ritzau/