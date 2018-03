Lars Eller sender Washington tæt på NHL-slutspillet

Washington Capitals nærmer sig en af de eftertragtede pladser i slutspillet i den nordamerikanske ishockeyliga NHL efter et sent comeback mod New York Rangers.

Med Lars Eller i en af hovedrollerne vandt Washington natten til torsdag på egen is med 3-2 over New York.

Med et minut og fem sekunder tilbage af tredje periode udlignede den 28-årige dansker til 2-2, inden holdkammeraten Evgeny Kuznetsov afgjorde affæren med scoringen til 3-2 i overtiden.

I en desperat jagt på udligningen havde Lars Eller taget plads inde foran mål, hvor han med godt overblik vippede en tværpasning fra svenske Nicklas Backström op i nettaget.

Det var 18. gang, at Lars Eller scorede for Washington i den igangværende sæson.

Kort efter indfandt kampens højdepunkt sig, da Kuznetsov 37 sekunder inde i overtiden sikrede værterne sejren med et spektakulært mål.

Russeren skøjtede rundt om sig selv, inden han optimistisk tog chancen fra distancen og gjorde det til 3-2.

Washington har nu vundet de seneste fem kampe i NHL og topper Metropolitan Division med 99 point. Holdet skal blot hente en enkelt sejr i de sidste fem spillerunder for at sikre en plads i slutspillet.

I Canada var målmand Frederik Andersen på isen for Toronto Maple Leafs, der slog Florida Panthers med 4-3.

Den danske målmand havde 30 redninger i sejren, der også betyder, at Toronto blot er et enkelt point fra at indløse en slutspilsplads.