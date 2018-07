Landstræner: Der er ingen nem vej gennem VM i badminton

Der var stor dansk succes, da VM i badminton blev spillet sidste år.

Viktor Axelsen endte øverst på sejrsskamlen i herresingle, mens Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen fik bronze i damedouble.

Men det er ikke nogen nem sag at gentage sidste års succes, lyder det fra den danske landstræner, Kenneth Jonassen.

Det kræver spil i topklasse, hvis spillerne vil gøre sig forhåbninger om medaljer ved VM i kinesiske Nanjing, der starter mandag.

»Overordnet har vi fået nogle fornuftige lodtrækninger. Når det er sagt, er der ingen, der har en nem vej. Alle skal spille godt for at komme i betragtning til at spille kvartfinaler. Før man skal i kvartfinalen, skal man have spillet en topniveau-kamp,« siger han.

Badminton Danmark har i samarbejde med Team Danmark sat en målsætning om at få to medaljepoint ved VM. En bronzemedalje giver et point, sølv giver to, og guld giver tre.

I forhold til hvordan flere af de danskere spillere er seedet i turnering, kan det måske virke som en defensiv målsætning. Axelsen er for eksempel førsteseedet, mens herredoublen med Carsten Mogensen og Mathias Boe er tredjeseedet.

Kenneth Jonassen mener imidlertid ikke, at det er et forsigtigt mål for danskerne.

»Jeg synes, det er en fornuftig målsætning, i og med at hvis vi får to i semifinalen og taber dem i en meget velspillet kamp, så er det ikke nogen fiasko, at vi ikke kommer hjem med mere,« lyder det fra landstræneren.

VM er i forvejen en stor oplevelse, men når det foregår i Kina, bliver det en anelse større. Sporten er stor i landet med omkring 1,4 milliarder indbyggere, og det er derfor en speciel oplevelse, som danskerne står over for.

»Vi forventer, at der er godt gang i tilskuerne og til dels også nogle patriotiske linjedommere. Det har Kina også ry for. Så vi skal kunne håndtere noget modgang, og det bliver et af de vigtigste parametre for os,« siger Jonassen.

Danmark har spillere med i samtlige kategorier ved VM, som tæller herre- og damesingle, herre- og damedouble samt mixeddouble. Turneringen løber frem til søndag, hvor finalerne bliver spillet.

