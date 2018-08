Landstræner: Dansk speedwaysucces er tiltrængt

Nicki Pedersens VM-grandprixsejr lørdag aften i svenske Målilla var kronen på to gode uger for dansk speedway.

To uger før den første danske grandprixsejr i næsten to år kvalificerede Niels-Kristian Iversen sig til næste års VM-serie, og succeshistorierne har været tiltrængte i dansk speedway. Det siger landstræner Hans Nielsen.

»Det er super for dansk speedway, at vi får lidt fokus igen, så de ved rundt omkring, at vi altså stadig godt kan køre stærkt i dansk speedway.«

»Ud over Nicki Pedersens sejr og Niels-Kristian Iversens VM-kvalifikation har vi også lige fået en U19-europamester i Mads Hansen, og det er vi meget glade for. Det viser, at både seniorerne og ungdommen kan køre ræs,« siger Hans Nielsen.

»Opblomstringen de seneste uger har været meget tiltrængt, for der har ikke været meget at fejre i et stykke tid. Vi havde jo heller ingen kørere, som var direkte kvalificeret til VM-serien i år, men næste år kan vi måske få to, og det vil være et drømmescenarium,« tilføjer han.

Hans Nielsen henviser til, at Nicki Pedersen i år deltager i VM-serien på et wildcard.

Uden gode resultater ville den tredobbelte verdensmester have svært ved at blive tildelt endnu et wildcard næste år, men en grandprixsejr kan vende det billede, mener Hans Nielsen.

Landstræneren håber dog ligesom Nicki Pedersen selv på, at Pedersen kan køre sig til en plads i top-8 i VM-serien, hvilket udløser en billet til næste års serie.

»Nicki har stadigvæk kniven for struben, men han har vist, at han kan præstere under pres, og han ligner en mand i god form.«

»Så nu ser det meget lysere ud i forhold til at kunne nå i top-8 i VM-serien, for han skal køre på flere af de større baner, hvor han føler sig lidt bedre,« siger Hans Nielsen.

Nicki Pedersen ligger nummer ti i VM-stillingen. Inden sæsonens sidste fire grandprixer har han syv point op til en plads i top-8. Lørdagens triumf var Nicki Pedersens første grandprixsejr siden 2015.

