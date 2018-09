Landsholdsvikar: Stjernerne burde takke os

Anders Fønss er netop hjemvendt efter landsholdskampen mod Slovakiet, hvor han agerede stand-in for de normale A-landsholdsspillere, der lå i konflikt med DBU.

Danmark tabte godt nok kampen 0-3, men Anders Fønss og de andre landsholdsvikarer er blevet hyldet både herhjemme og internationalt.

Landsholdsvikarerne er inviteret på stadion i Aarhus, når Wales gæster Danmark, og her håber Anders Fønss på et anerkendende klap på skulderen fra Eriksen og co.

»Nu har DBU ligesom sagt: 'Tak for hjælpen og fedt I gad hjælpe til'. Så kan spillerne vel for fanden også nosse sig sammen og give os et klap på skulderen,« siger Anders Fønss.

Fønss mener også, at Spillerforeningens formand, Mads Øland, burde anerkende spillernes indsats.

»Han synes måske stadig ikke, at det var okay af os at stille op, men han kan da godt sige tak for hjælpen. Nu får de i det mindste ikke en straf,« siger Anders Fønss

Selv om han understreger, at vikarerne ikke spillede kampen for DBU's skyld, men mere for nationens skyld, er han er glad og stolt over den behandling, spillerne har fået af DBU.

»Der har været stor opbakning fra DBU, og de har gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe os. De har stillet krisehjælp til rådighed, hvis vi skulle møde noget kritik,« siger Anders Fønss.

I forhold til landsholdskarrieren er Anders Fønss afklaret med, at det nok ikke bliver til flere landskampe på cv'et.

»Jeg tror ikke, jeg kommer til at spille flere landskampe. Som udgangspunkt tror jeg ikke, vi er en del af det game længere.«

»Nu står jeg noteret for en landskamp, og det er da fedt,« siger Anders Fønss.

/ritzau/