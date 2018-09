Landsholdsvikar klar til ny kamp: Jeg er ikke blevet presset

Akkurat som alle de andre danske spillere, der kom på banen, fik HIK-spilleren Rasmus Johansson landsholdsdebut onsdag, da DBU sendte et nødlandshold på banen mod Slovakiet.

Han håber ikke, han skal spille igen søndag mod Wales i Nations League, men han er klar til at gøre det, hvis det bliver nødvendigt.

»Vi har fået besked på at holde os klar, hvis ikke de finder ud af noget.«

»Hvis ikke der er andre, og hvis ikke det normale landshold finder ud af noget, hvad vi håber, at det gør, så er jeg klar til at spille igen,« siger Rasmus Johansson torsdag i Brøndby efter hjemkomsten fra Slovakiet.

Han beretter om mange reaktioner på, at han valgte at stille op til landskampen, mens de normale spillere og Spillerforeningen ligger i konflikt med DBU og ikke kan nå til enighed om en ny landsholdsaftale.

Personligt har han dog ikke oplevet et pres fra Spillerforeningen for at få ham til ikke at stille op.

»Jeg har ikke oplevet noget pres fra Spillerforeningen, og jeg er heller ikke medlem af Spillerforeningen,« siger han.

Han fortæller videre, at de fleste af de mange reaktioner, han har fået i forbindelse med sin optræden på landsholdet, har været positive.

»Jeg har ikke oplevet trusler, men nogle har spurgt, hvorfor jeg gjorde det. Der vil altid være nogle, der ikke er enige, og som ikke er fan af, at jeg stillede op, men det var det hele værd,« siger Rasmus Johansson.

Han ved endnu ikke, om han skal spille landskamp igen søndag, når Danmark møder Wales.

Indtil videre tager han tilbage til sin klub og en gang træning senere torsdag. Men han er altså klar i kulissen, hvis DBU ringer og beder ham tage en kamp mere i rødt og hvidt.

/ritzau/