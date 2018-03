Landsholdsspillere fejrede testsejr med bytur

Spillerne på det danske fodboldlandshold fik lov til at tage en bytur, efter at de slog Panama 1-0 på Brøndby Stadion i torsdags.

Det fortæller landstræner Åge Hareide på et pressemøde mandag, efter at der er blevet lagt et billede ud af Nicklas Bendtner på en københavnsk natklub.

Det var dog ikke kun Rosenborg-stjernen, som var i byen.

»Jeg er i chok over, at det var Nicklas Bendtner, som var afbildet. Det er et kæmpe chok. Han fik lov til at gå i byen, mens resten skulle blive hjemme«, siger Åge Hareide grinende, inden han bliver mere alvorlig.

»Alle fik lov til at gå ud efter kampen. Vi satte rekord i torsdags med flest landskampe uden nederlag.«

»Spillerne opførte sig eksemplarisk. Som man kunne se på tallene til træningen dagen efter, så var de ikke ude til sent«, siger Åge Hareide.

Han er imponeret af, hvordan spillerne tøjlede friheden.

»Jeg giver dem fri efter kampene, så de kan gå ud og hygge sig. Jeg har selv været spiller, og man kan blive syg af at sidde indespærret på et hotel lige efter en kamp.«

»Jeg er meget imponeret over den professionalisme, som de danske spillere generelt viser på landsholdet.«

»Alle ved, hvornår vi har møder, alle møder op, alle kommer til tiden, når vi spiser, og alle gør det, som vi beder dem om. Der er absolut ingen problemer«, siger Åge Hareide.

Han hører det samme, når han taler med trænerne i landsholdsspillernes klubber.

»Alle trænerne er tilfredse med de danske spilleres indstilling«, siger Åge Hareide.

Fodboldlandsholdet spiller tirsdag testkamp i Aalborg mod Chile.