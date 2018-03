Landsholdsgensyn glæder Schmeichel efter travl vinter

Der er stor optimisme at spore i den danske landsholdslejr, hvor spillerne er samlet for første gang siden den samlede 5-1-sejr over Irland i VM-playoffkampene.

Efter fire måneder uden landsholdsfodbold er gensynsglæden stor og stemningen god, fortæller landsholdsmålmanden Kasper Schmeichel, der selv har haft travlt med mange kampe hen over vinteren for Leicester.

En del af gensynsglæden skyldes, at spillerne hurtigt skiltes, efter at de havde fejret VM-billetten med et par kolde øl og Thomas Helmig på anlægget i omklædningsrummet i Dublin.

»Sidst vi så hinanden, skiltes vi kort efter kampen. Der var ikke tid til at fejre VM-pladsen, for vi skulle tilbage til vores klubber og komme videre med vores sæsoner.«

»Derfor er det lang tid siden, vi alle sammen har set hinanden, og det er dejligt at være tilbage og se alle drengene igen.«

»Det er lidt anderledes at være samlet igen efter fire måneder, når vi i efteråret var vant til at møde ind hver måned for at spille landskampe,« siger Schmeichel.

Da landsholdet var samlet i efteråret, var det altid under et pres for at vinde den næste kamp.

Det pres er for en stund væk, når programmet den kommende uge siger testkampe mod Panama og Chile.

Så mens skuldrene er sænket en anelse, er smilene blevet bredere. Og det gode humør er et udtryk for en sammentømret spillergruppe, mener Kasper Schmeichel.

»Vi har en rigtig god holdånd. Det er altid vigtigt at have en god holddynamik, specielt når man skal være samlet i lang tid før og under VM i Rusland.«

»Det er meget vigtigt, at vi alle sammen kommer godt ud af det med hinanden og kan fungere som en enhed. Det gør vi,« siger Schmeichel.

