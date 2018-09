Landsholds-vikar er ven med A-landsholdsspillere: De er ikke efter mig

Trnava. De normale spillere på fodboldlandsholdet og deres fagforening, Spillerforeningen, har opfordret spillere til at takke nej til at spille på landsholdet under konflikten med Dansk Boldspil-Union (DBU).

24 spillere var alligevel med i DBU's delegation, da landsholdet onsdag mødte Slovakiet og tabte 0-3. En af dem var Skovshoved-spilleren Daniel Holm, der takkede ja til at spille for Danmark, selv om han er ven med flere A-landsholdsspillere qua sin fortid som ungdomsspiller i Brøndby.

- Jeg gjorde mig mange overvejelser, for jeg har også nogle venner, der spiller på landsholdet. De betyder meget for mig. Det er Pierre-Emile Højbjerg, Andreas Christensen og Riza Durmisi, som jeg har spillet med i Brøndby.

- Jeg valgte at takke ja for at sikre landsholdet fremadrettet, siger Daniel Holm.

Han vil ikke gå i detaljer med, hvad hans tidligere holdkammerater har sagt til hans deltagelse på nødlandsholdet, men de har ikke været efter ham.

- Hvad de har sagt, har jeg ingen kommentarer til. Men de har ikke været negative, lyder det kryptisk fra Daniel Holm.

Flere spillere fra Superligaen tilkendegav, at de gerne ville spille på landsholdet, men trak siden tilkendegivelserne tilbage.

Risikoen for at blive udpeget som »skruebrækker« har også spillet ind på beslutningen hos både de spillere, som har sagt ja til at spille på landsholdet, og de spillere som ved nærmere eftertanke har sagt nej.

Af frygt for chikane, trusler og andre ubehageligheder valgte DBU derfor først at offentliggøre nødlandsholdstruppen efter ankomsten til Slovakiet tirsdag sidst på eftermiddagen.

Spillernes indbakker på diverse sociale medier er primært fuld af positive beskeder, men Daniel Holm har også fået et par negative input, som han dog ikke tager så alvorligt, at han for eksempel vil gå til politiet med dem.

- Jeg har fået beskeder fra folk, jeg ikke kender, om det klassiske med, at jeg skal huske benskinner næste gang. Om 14 dage er det glemt, siger Daniel Holm.

Midtbanespilleren Christian Bannis har kun fået positiv respons på sin pludselige status som landsholdsspiller.

- Jeg har kun fået positive reaktioner og ikke noget negativt. Jeg har fået opbakning fra det fynske land, venner og bekendte, så det har været en god oplevelse hele vejen igennem.

- Telefonen var fyldt op efter kampen, men folk har kun haft positive ting at sige, siger Christian Bannis fra Tarup-Paarup.

Det samme gør sig gældende for Vanløse-spilleren Oskar Høybye.

- Jeg har ikke Facebook, så man kan ikke rigtig kontakte mig. Jeg har Instagram, og der har jeg kun hørt positive ting, primært fra mine venner, siger han.

/ritzau/