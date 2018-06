Landsholdet har nærstuderet Kroatien siden marts

Anapa. Et halvt års forberedelse på en modstander - eller fem dage? Der er ingen forskel.

Først i timerne efter at fodboldlandsholdet tirsdag sikrede avancement til VM-ottendedelsfinalen, blev det afgjort, at Kroatien bliver Danmarks næste modstander ved slutrunden i Rusland.

Kort varsel er ingen undskyldning for ikke at møde velforberedt op til Danmarks første VM-knockoutkamp siden 2002.

Danskerne havde 197 dage til at forberede sig på Peru siden gruppelodtrækningen 1. december, men man kan forberede sig lige så grundigt på fem intensive dage, hvis bare forarbejdet er gjort godt nok. Og det er det.

Siden marts har spejderstaben omkring landsholdet, de såkaldte scouts, studeret Danmarks potentielle modstandere i en VM-ottendedelsfinale.

Det siger landsholdets data- og modstanderanalytiker, Mounir Akhiat.

- Vi har endnu ikke mødt en modstander ved den her slutrunde, som vi ikke var forberedte på. Det gælder også Kroatien. Siden lodtrækningen har vi haft scouts til at se vores tre indledende modstandere og vores potentielle modstandere i ottendedelsfinalen.

- Vi prøver hele tiden at forberede os på de næste par skridt, sådan så der ikke er noget, som kan overraske os, siger Mounir Akhiat.

Danmark kunne ud over Kroatien ende med at møde Argentina, Nigeria eller Island.

Ud fra et modstanderanalytisk syn er det heldigt, at Danmark ramler sammen med Kroatien, da arbejdskræfterne længe har koncentreret sig om holdet fra Balkanhalvøen.

- Vi vurderede, at der var størst chance for at møde Kroatien eller Argentina, så der brugte vi flest kræfter inden VM, mens vi intensiverede kræfterne omkring gruppens øvrige hold under slutrunden.

- Det er primært vores scouts, som har studeret kroaterne, for Jon Dahl, Åge Hareide og jeg har koncentreret os mest om vores gruppemodstandere, siger Mounir Akhiat.

Onsdag aften tilsluttede landsholdets Kroatien-scout sig Danmarks træningslejr i Anapa, hvor han sammen med trænerteamet gennemgik sine analyser af Kroatien.

Det møde er forudsætningen for de taktiske overvejelser, som Danmarks trænerstab skal lave frem mod søndagens kamp.

- Herfra begynder vi at snævre ind, hvad det er for nogle informationer, som er vigtige at videregive til spillerne.

- Så kommer vi til at repetere vores overvejelser om søndagens taktik på møder og træningsbanen, så vi er forberedte på samme måde som til alle andre kampe, vi har spillet ved VM, siger Mounir Akhiat.

- Der er ingen forskel på vores forberedelser til kampen mod Kroatien sammenlignet med den første mod Peru, ud over at den indledende forberedelse har været lavet af en scout og ikke af os i trænerteamet, tilføjer han.

Siden VM-starten har landsholdets scouts også fulgt de potentielle kvartfinalemodstandere, som nu er kogt ned til Rusland og Spanien.

/ritzau/