Kuhn vil sætte fokus på offensiven i Hobro

Allan Kuhn vil sætte større fokus på det offensive spil, når han sætter sig i trænersædet i Hobro IK efter Thomas Thomasberg.

Det fortæller han, efter han torsdag blev præsenteret som ny cheftræner i klubben.

»Jeg har nogle idéer til, hvordan jeg gerne vil spille det offensive spil, men uden at sætte det defensive på spil. Defensivt er det nok mange af de samme ting,« siger han.

Konkret vil han gerne brede målene mere ud på flere spillere.

Hobros norske angriber Pål Alexander Kirkevold blev med 22 mål topscorer i Superligaen og scorede langt størstedelen af Hobros mål i sæsonen. Kirkevold rygtes dog væk fra klubben i det nuværende transfervindue.

»Jeg håber virkelig ikke, at han forsvinder. Men hvis han gør, så skal vi finde nogle andre måder at lave mål på. Jeg vil gerne brede det noget mere ud, så vi ikke er afhængige af én spiller til at lave målene.«

»Jeg skal ikke vinde kampe med Hobro, på samme som jeg vandt med AaB og Malmø. Det er jo en anden type klub med et lavere budget, så det er nogle andre ting, man skal vinde på,« siger Kuhn.

50-årige Allan Kuhn har senest været træner i Malmö FF, som han førte til det svenske mesterskab i 2016. Som assistenttræner har han været med til at vinde Superligaen to gange med AaB.

Hans ambitioner for Hobro er dog ikke helt så høje.

»Målsætningen for klubben og for mig er, at vi etablerer os som superligaklub. Det realistiske mål i forhold til budgettet er, at vi undgår at rykke ud (af Superligaen, red.). Og så må vi se. Alt kan ske.«

»Jeg glæder mig rigtig meget, og det bliver fedt at komme i gang igen, og jeg har super meget energi til at starte op,« siger han.

