Kroatiens stjerne: Vi skal holde benene på jorden

Nizjnij Novgorod. Kroatien slog til torsdag ved VM, da Argentina blev besejret 3-0, hvilket betød, at Kroatien sikrede billetten til en ottendedelsfinale i Rusland.

Real Madrid-stjernen Luka Modric mener, at sejren var fortjent, men han opfordrer sine holdkammerater og landsmænd til at holde benene på jorden trods sejren over Lionel Messi og co.

- Lad os nu ikke blive euforiske og lade os rive alt for meget med.

- Selvfølgelig vil sejren øge vores selvtillid til den næste kamp, og vi har vist, at vi kan skabe chancer, men lad os holde benene solidt på jorden, siger Luka Modric efter sejren ifølge AFP.

Det var et presset Argentina, der mødte Kroatien, efter at Argentina i den første gruppekamp blot fik 1-1 mod Island.

Argentina lagde også overbevisende i første halvleg, mens Kroatien satte sig på kampen i anden halvleg i takt med scoringerne.

Kroatien blev sat i gang takket være et enormt drop af Argentina-keeper Willy Caballeros ved Kroatiens første scoring syv minutter efter pausen.

Caballeros skulle egentlig blot sparke bolden langt væk, men forsøgte at lobbe den over Kroatiens Ante Rebic.

Det mislykkedes totalt, og Rebic bragede Kroatien på 1-0.

Senere scorede Modric selv et flot mål på et langskud, inden Ivan Rakitic lukke opgøret i overtiden med målet til 3-0.

- Nøglen var vores holdindsats i hele kampen og specielt i anden halvleg, da vi havde mere boldbesiddelse.

- I første halvleg, da Argentina havde bolden mest, fik vi stoppet Messi og forhindret, at han fik bolden. Vi skabte tre store chancer, som vi misbrugte, men i anden halvleg åbnede det hele op, og vi fortjente sejren, siger Luka Modric.

