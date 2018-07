Kroatien sender Rusland ud af VM efter straffedrama

FAKTA: Sådan gik det i lørdagens VM-kampe

England sendte Sverige hjem, mens Kroatien sendte Rusland ud af VM efter straffesparkskonkurrence lørdag.

De sidste hold blev klar til semifinalerne ved VM i fodbold, da England slog Sverige, og Kroatien sendte Rusland ud af turneringen lørdag.

* Sverige-England 0-2:

England kunne juble, og Sverige kunne forlade VM-slutrunden med en god smag i munden efter at være nået blandt turneringens otte bedste hold. I kvartfinalen sluttede festen dog, da England uden at spille sig ud og uden mål fra topscorer Harry Kane vandt. Leicesters Harry Maguire scorede sit første mål for England, da han på et hovedstød gjorde det til 1-0 efter en halv time. Det blev 2-0 til England efter en time, da Dele Alli headede bolden i mål på en aflevering fra Jesse Lingard. Dermed blev England som tredje hold klar til at spille semifinale i turneringen.

* Rusland - Kroatien 6-5 efter straffesparkskonkurrence:

Danmarks overmænd fra Kroatien måtte se Rusland komme foran på et drømmemål af Denis Cheryshev, der nåede op på fire mål i turneringen. Villarreal-angriberen deltog selv i opspillet med Artem Dzyuba, modtog presset bolden igen og hamrede den i mål fra distancen et stykke uden for feltet. Fem minutter før pausen kom Mario Mandzukic pludselig fri i venstre side af feltet. Den rutinerede angriber lagde en hård bold ind i hovedet på Andrej Kramaric, der headede Kroatien på 1-1. Opgøret måtte ud i forlænget spilletid, og her slog Domagoj Vida til, da han headede Kroatien foran 2-1 efter 101 minutter. Mário Fernandes fik udlignet efter 115 minutter, og Ivan Rakitic sørgede for kroatisk sejr med sin scoring til 4-3 i straffedramaet.

/ritzau/