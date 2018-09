København Håndbold vinder sikkert i lokalopgør

København Håndbold endte med håneretten, da holdet slog lokalrivalerne fra Ajax København på udebane med cifrene 24-19.

Dermed tog sidste sæsons danske mestre ugens anden sejr i HTH Ligaen, efter at de torsdag vandt stort over Randers HK med hele 35-18.

København Håndbold etablerede allerede i starten af første halvleg en solid føring. Allerede efter 15 minutter var holdet således foran 8-4, godt hjulpet på vej af tre mål fra fløjspiller Louise Føns.

Emily Stang Sando i København Håndbold-målet gjorde det svært for Ajax at nærme sig mestrene i kampens første halve time.

Nordmanden reddede 10 af modstandernes 18 skud og kunne derfor gå til pause med en redningsprocent på 55,6 og en føring på 13-8.

Anden halvleg så Ajax komme tættere på. Efter en god start var der kun to mål mellem de to hold, da Anne Tolstrup Petersen efter et kvarter reducerede til 16-18.

Forskellen forblev på to mål, indtil udeholdets Mia Rej gjorde det til 22-19 med to et halvt minut igen. Scoringen fik Ajax-træner Dennis Bo Jensen til at tage en timeout.

Men spilstoppet hjalp ikke hjemmeholdet, der ikke fik sendt flere bolde i kassen.

Det gjorde København Håndbold, der med yderligere to scoringer satte tingene på plads.

Mia Rej blev kampens topscorer med syv mål.

I lørdagens anden kamp i HTH Ligaen vandt Team Esbjerg overbevisende over EH Aalborg med 34-25.

/ritzau/