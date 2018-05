København Håndbold booker finaleplads efter neglebidder

For anden sæson i træk er København Håndbold klar til DM-finalen.

Med en 27-26-sejr over Viborg HK lørdag i Frederiksberg Hallerne blev københavnerne finaleklar og skal nu forsøge at forbedre sidste års sølvmedaljer.

I de sidste to minutter af en meget jævnbyrdig anden halvleg trak københavnerne afgørende fra, så selv ikke to reduceringer og en sidste satsning fra Viborg kunne rokke ved finalepladsen.

»I de sidste sekunder følte jeg, at vi havde kontrol, men vi var alligevel ved at smide bolden væk,« siger træner Claus Mogensen til TV2 Sport.

I de to første semifinaler mellem holdene var det i begge tilfælde udeholdet, som var gået fra banen med sejren, men lørdag virkede københavnerne yderst indstillede på, at det nu skulle være et hjemmepublikum, som kunne fejre sejren.

I løbet af kampens første otte minutter blev de jyske gæster løbet over ende. Da Viborg kom bagud 2-7, havde holdets cheftræner, Allan Heine, fået nok og tog en timeout.

Det var startskuddet på Viborgs comeback. Ved 12-12 var der atter fuld kontakt mellem holdene efter 24 minutter.

Københavnerne sikrede sig siden et forspring på et enkelt mål ved pausen - 15-14 - men hjemmeholdet havde efter en god start haft svært ved at passere Rikke Poulsen i Viborg-målet.

Vigtigheden af kampen kom endnu mere til udtryk i anden halvleg, hvor forsvarsspillet blev en tand hårdere, hvilket også medførte flere udvisninger.

På måltavlen blev holdene ved med at følges ad, og der var lagt op til en neglebidder.

Med to minutter tilbage bragte en storspillende Jenny Alm København Håndbold foran med 25-23 med sit sjette mål på forsøg nummer seks, og da Kristina Jørgensen ramte overliggeren i et forsøg på en hurtig reducering i et tomt mål, fik København det afgørende momentum.

Viborg nåede godt nok at barbere afstanden ned til et mål inden de sidste ti sekunder, men gæsterne havde ikke tid til både at erobre bolden og få sat et angreb op.

Københavns finalemodstander findes senere lørdag, når Odense Håndbold på hjemmebane møder Team Esbjerg.

/ritzau/