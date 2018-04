Klopp til Liverpool-fans: Drop hævntogter i Rom

Liverpool har kurs mod Champions League-finalen efter sejr på 5-2 over AS Roma i den første af to semifinaleopgør.

Men kampen blev skæmmet af et voldeligt optrin ved en pub i Liverpool inden kickoff, hvor Roma-fans angreb en gruppe Liverpool-tilhængere.

En 53-årig mand blev slået bevidstløs og er fortsat indlagt med hovedskader, og derfor har der været gisnet om, hvorvidt et hævntogt fra Liverpool-fansene var under opsejling til returkampen i Rom onsdag.

Fra Liverpool-manager Jürgen Klopp er beskeden til fansene dog klar.

»Hvad skal jeg sige? Opfør jer ordentligt. Det er let at sige,« lyder det fra den 50-årige tysker ifølge AFP.

»Opfør jer ordentligt. Det er almindelig fornuft. Folk skal føle sig sikre. Jeg har ellers ikke set fanproblemer, siden jeg kom hertil.«

Han lægger ikke skjul på, hvor afskyeligt han mener, den slags opførsel er.

»Jeg bryder mig virkelig ikke om den del af fodbold. Jeg forstår det ikke.«

»Det burde ikke være sådan her. Det er et fantastisk spil, og hvis vi vil have fans af udebaneholdet på stadion, må vi vise ansvarlighed,« siger Jürgen Klopp.

»Kampen i tirsdags viste spillets skønhed, men den viste også det grimmeste ansigt, som fodbold kan byde på.«

Lørdag får Liverpool besøg af Stoke i Premier League.

/ritzau/