Kjeldsen og Olesen går efter ny World Cup-triumf

Der bliver mulighed for dansk titelforsvar, når golfsportens uofficielle verdensmesterskab for tomandshold, World Cup of Golf, afholdes i slutningen af november.

Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen, der sammen vandt turneringen, da den sidst blev afholdt i 2016, stiller således op igen.

Det skriver World Cup of Golf på Twitter.

Med sejren i 2016 fulgte en præmiesum på 2,6 millioner dollar. Det gav dem omkring ni millioner kroner hver for sejren.

Kjeldsen og Olesens sejr var første gang, at et dansk par triumferede i World Cup of Golf.

2018-udgaven af turneringen vil ligesom i 2013 og 2016 blive afholdt i Australien. I år er det Metropolitan Golf Club ved Melbourne, der lægger baner til.

De fire runder afvikles fra 22. til 25. november.

Thorbjørn Olesen er som den første dansker siden 2014 med på Europas Ryder Cup-hold, når den prestigefyldte turnering i næste uge løber af stablen.

/ritzau/