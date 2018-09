Kevin Magnussen efter klø: Et sekund er et lysår

Kevin Magnussen var skuffet. Afklaret. Og en smule desillusioneret.

I kvalifikationen til Singapores Formel 1-grandprix sluttede han blot som nummer 16 og fik store klø af sin Haas-teamkollega, Romain Grosjean.

Ikke blot sluttede Grosjean på en ottendeplads, men da han kom videre fra første kvalifitionsrunde, hvor Magnussen røg ud, var franskmanden over ét sekund hurtigere end danskeren.

»Et sekund er som et lysår. Præstationen var overordnet ikke god nok,« lød de første ord fra Kevin Magnussen.

Dem viderebragte den officielle Formel 1-twitterkonto.

Efterfølgende mødte danskeren pressen, og her var humøret ikke blevet bedre.

Gennem både fredag og siden lørdag har han halset gevaldigt efter.

»Af en eller grund har vi ikke farten. Jeg har ikke rigtig svar på hvorfor. Det ser svært ud af en eller anden årsag.«

»Den anden bil er flyvende, så der er noget på vores side, som ikke fungerer overhovedet. Ærgerligt. Men vi må se, om vi kan finde en grund,« siger Kevin Magnussen på TV3 Max.

Romain Grosjean var i sagens natur ganske glad og overskudsagtig. Faktisk så meget, at han tog sig tid til at ærgre sig over, at Magnussen ikke kom videre til Q2 og dermed fik endnu et forsøg på at finde farten i opsætningen af bilen.

Kevin Magnussen startede i 2016 som nummer 17 i Singapore, men nåede alligevel op i pointene med en tiendeplads.

/ritzau/