Kerber knuser lette og er klar til ny Wimbledon-finale

London. Den tidligere tyske verdensetter Angelique Kerber er for anden gang i karrieren klar til finalen i Wimbledon.

Det blev en realitet med sejren på 6-3, 6-3 over Jelena Ostapenko. Tyskeren tog undervejs syv partier på stribe, hvilket blev afgørende for udfaldet.

Kerber vandt Australian Open og US Open i 2016, hvor hun også nåede finalen i Wimbledon. Da tabte hun til Serena Williams, og amerikaneren kan også blive modstanderen på lørdag.

Williams skal dog lige vinde sin semifinale først. Senere torsdag møder hun tyskeren Julia Görges.

Kampbilledet i den første semifinale var ensidigt fra begyndelsen. Ostapenko spillede med stor risiko, og så måtte det briste eller bære.

Kerber kunne nærmest blot koncentrere sig om at holde boldene i gang og så vente på enten en vinder eller en fejl fra lettens ketsjer.

Taktikken gik nogenlunde for Ostapenko til at starte med, men fra føringen 3-2 til Ostapenko blev Kerber bedre til at sætte partierne sammen, og så tog tyskeren fire partier på stribe og sættet 6-3.

Kerber sendte blot seks vindere af sted mod Ostapenkos 18 i første sæt, men det blev afgørende, at Kerber holdt sig nede på to uprovokerede fejl, mens letten blev noteret for hele 18.

Biledet fortsatte fra starten af andet sæt, og i løbet af kort tid havde Kerber bragt sig foran med 3-0 mod French Open-mesteren fra 2017.

Ostapenko kom herefter på tavlen til 1-3, men Kerber fastholdt grebet i egne servepartier og brød endnu en gang til 5-1, inden hun kunne serve kampen hjem.

Det glippede i første omgang trods en matchbold, men ved stillingen 5-3 udnyttede Kerber i stedet den anden matchbold efter 67 minutter på banen.

/ritzau/