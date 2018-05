Kedelig melding: Salah kan misse hele VM-gruppespillet

Egyptiske fans holder vejret i spænding, fordi landets største fodboldstjerne er skadet.

Mohamed Salah er havnet i et kapløb med tiden for at blive klar til sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Ruben Pons, en fysioterapeut fra Liverpool, vurderer onsdag, at Salahs skulderskade vil tage op til en måned at komme sig over.

- I princippet vil det tage mellem tre og fire uger, men vi vil forsøge at reducere den tidshorisont, det er et stort mål, siger Ruben Pons til den spanske avis Marca.

Hvis det tager Salah fire uger at vende tilbage, så vil angriberen gå glip af Egyptens tre kampe i det indledende gruppespil.

Egypten indleder VM mod Uruguay 15. juni, spiller mod Rusland 19. juni og slutter af mod Saudi-Arabien 25. juni.

Derefter kan der vente knockoutkampe for Egypten, og så vil Salah være i spil igen.

Målet er dog at få Salah klar til den første kamp mod Uruguay, selv om det bliver vanskeligt.

25-årige Salah vil meget gerne være med ved VM for Egypten, som deltager ved VM for tredje gang, men for første gang i 38 år.

- Han er ked af, hvad der skete, men er totalt fokuseret på at komme tilbage, og så må vi se, hvornår han kan være klar, siger Ruben Pons.

Salah blev skadet i en duel mod Real Madrid-stopperen Sergio Ramos i lørdagens Champions League-finale. Liverpool tabte kampen 1-3.

Da Egypten kvalificerede sig til VM, var Salah meget afgørende. Salah scorede et mål på straffespark i det 95. minut, da Egypten vandt 2-1 hjemme over Congo i oktober. Salah havde også scoret det første egyptiske mål.

I sin første sæson for Liverpool har Salah scoret 44 mål på tværs af alle turneringer.

/ritzau/