Kasper Dolberg kan få sæsondebut i Champions League

Kasper Dolberg har ikke spillet en betydende kamp siden VM i Rusland, men onsdag aften kan han få sin sæsondebut for Ajax i Champions League-hjemmekampen mod AEK Athen.

Egentlig skulle Dolberg have fået sæsonens første minutter mandag aften for Jong Ajax (Ajax' reservehold, red.) i Hollands næstbedste række, men Dolberg måtte droppe comebacket på grund af knæproblemer.

Derfor var det noget overraskende, at Ajax' cheftræner, Erik ten Hag, tirsdag på et pressemøde kunne melde Dolberg i spil til kampen mod AEK Athen.

»Han havde problemer med knæet i går (mandag), men jeg vil ikke kalde det for en skade.«

»Han skal have minutter nu, og jeg forstår ikke proceduren med, at man skal have minutter for Jong Ajax først. Hvis en spiller med talent på Dolbergs niveau er klar, så skal han spille (på førsteholdet, red.).«

»Han kan jo også blive skadet af at spille for Jong Ajax,« siger Ajax-træneren ifølge Voetbal International.

Ifølge Ajax' hjemmeside vil Dolberg være med til tirsdagens afsluttende træning før kampen.

Kasper Dolberg har ikke tidligere spillet kampe i hovedturneringen i Champions League. Den 20-årige silkeborgenser har til gengæld scoret seks gange i 13 optrædener i hovedturneringen i Europa League.

