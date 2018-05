Karius tager skylden for mareridtsaften i Kiev

Kiev. To forfærdelige fadæser fra Liverpools målmand Loris Karius blev straffet med to scoringer i lørdagens Champions League-finale mod Real Madrid, og den 24-årige tysker er godt klar over, at han var hovedansvarlig for nederlaget på 1-3.

- Disse mål kostede os faktisk titlen, siger han.

Først forærede han Real Madrid åbningsmålet i det 51. minut, da han i iver efter hurtigt at sætte et angreb i gang kastede bolden ud foran Karim Benzema, som strakte et ben frem og ramte bolden så heldigt, at den rullede i nettet.

Også Gareth Bales mål på langskud til slutresultatet må han tage på sin kappe.

- I dag tabte jeg kampen for mit hold, og på alles vegne er jeg ked af, at mine fejl kostede dyrt. Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, ville jeg gøre det. Jeg har ondt af holdet. Jeg ved, at jeg svigtede dem i dag, siger Karius om sine medspillere.

Hans kropssprog fortalte det hele, da dommeren fløjtede kampen af. Karius lå længe helt alene med ansigtet presset ned i grønsværen i straffesparksfeltet.

Han blev trøstet af sine modstandere ude på banen, og hans holdkammerater forsøgte også at hjælpe ham, da spillerne var tilbage i omklædningsrummet.

- Selvfølgelig forsøgte alle at opmuntre mig, men der var bare stilhed, fordi alle var dybt skuffede, siger han.

Manager Jürgen Klopp, som hentede sin landsmand til Liverpool fra Mainz 05, udtrykker sympati for Karius.

- Hvad kan jeg sige? Loris ved det, alle ved det. Det er en skam i en kamp som denne og efter en sæson som denne. Jeg har virkelig ondt af ham. Han er en fantastisk dreng, siger Klopp.

- Nu skal han håndtere det. Vi skal håndtere det. Naturligvis vil vi støtte ham. Det er der ingen tvivl om. Det var tydeligvis ikke hans aften.

/ritzau/Reuters