Karantænedømt Fifa-boss fløj i privatfly for millioner

København. Jerome Valcke er afskåret fra at arbejde med fodbold i de kommende otte år, og han kan heller ikke længere flyve i privatfly betalt af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Den mangeårige generalsekretær i Fifa blev for to år siden idømt ti års karantæne fra al fodbold.

Her fik han også en bøde på cirka 640.000 kroner for sin rolle i den store korruptionsskandale i Fifa for år tilbage.

I første omgang blev Valcke idømt 12 års karantæne, men den blev nedsat, og han appellerede straffen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), der i juli afviste anken.

Nu har CAS så offentliggjort en rapport om sagen mod Valcke, og den viser blandt andet, at 57-årige Jerome Valcke alene eller sammen med sin familie har ladet Fifa betale enorme summer for, at han kunne benytte privatfly.

I perioden fra januar 2011 til september 2013 brugte Fifa i alt cirka 73 millioner kroner på, at bestyrelsesmedlemmer fløj i privatfly, og Jerome Valcke var ansvarlig for en stor del af det beløb ifølge CAS.

I 2013 modtog Valcke da også en mail fra økonomidirektøren i Fifa, som opfordrede generalsekretæren til at finde billige løsninger, hvor det var muligt.

Ifølge CAS fløj Valcke fire gange i uoverensstemmelse med Fifa-reglerne, og på de forskellige ture havde Valcke flere gange selskab af enten sin kone, sine sønner, sin datter eller en barnepige på Fifas regning.

En af turene var til Sankt Petersborg, og alene her løb udgifterne til flyrejser op i cirka 450.000 kroner.

CAS nævner i rapporten flere andre flyture med privatfly, mens Valcke ifølge CAS også udnyttede sit position i strid med reglerne til at skaffe sin søn et job i et firma, der var ved at underskrive en sponsorkontrakt før VM i 2014.

CAS nævner også, at Valcke i stor stil har slettet bevismateriale i sagen imod ham, selv om Fifas jurister advarede ham om ikke at gøre det.

Den tidligere generalsekretær tjente ifølge rapporten også penge på salg af fodboldbilletter på det sorte marked.

Den tidligere generalsekretær tog afstand fra det hele med forskellige forklaringer til CAS, fremgår det.

Jerome Valcke blev generalsekretær i Fifa i 2007.

I dag har franskmanden base i Barcelona, hvor han driver et firma, som arbejder med events inden for sport, kunst og mode.

De schweiziske myndigheder undersøger i øjeblikket både Jerome Valcke og Nasser al-Khelaifi, der er præsident i Paris Saint-Germain og direktør i firmaet beIN Medi, for ulovligheder.

