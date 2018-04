Josep Guardiola efter nedtur: Jeg må lære at forløbet

Manchester. Josep Guardiola og hans Manchester City-mandskab måtte tirsdag bukke ud af Champions League efter et samlet nederlag på 1-5 til Premier League-kollegerne fra Liverpool FC.

Det giver anledning til selvransagelse hos den spanske manager, som måtte se anden halvleg fra tribunen i returopgøret i Manchester, hvor Liverpool vandt 2-1.

- Vi har nu tabt tre kampe i træk, men det faktum, at vi fører Premier League, viser, hvor gode vi er.

- Det er umuligt at holde den samme rytme og intensitet over en hel sæson. Måske vil jeg i fremtiden finde en løsning på, hvordan vi kan blive bedre, men jeg er nødt til at rose spillerne meget, siger Josep Guardiola ifølge uefa.com.

Manchester City kom foran efter to minutter og holdt i næsten hele første halvleg Liverpool i et jerngreb.

- Vi gjorde alt i første halvleg. Vi skabte chancer, selv om det ikke er nemt, når modstanderen står med 11 spillere bag bolden, siger Josep Guardiola og forklarer situationen, der kostede ham en bortvisning og en plads på tilskuerrækkerne i anden halvleg.

Den spanske manager forklarer, at han blev sendt til tribunen, fordi han fortalte dommeren, at der var mål, da Leroy Sané scorede efter et koks i Liverpool-forsvaret, og at dommeren havde begået en fejl ved at underkende scoringen.

Den aflevering, som ifølge linjedommer og dommer bragte Sané i offsideposition, kom nemlig fra Liverpools James Milner.

- Bolden kom fra Milner, sagde jeg. Kom den fra Milner, spurgte dommeren, siger Guardiola på en pressekonference efter opgøret.

Her brugte han også lejligheden til at fortælle om fejlkendelser undervejs i 0-3-nederlaget på Anfield i det første kvartfinaleopgør.

Men han roste også modstanderen.

- Men stort tillykke til Liverpool. Det er et klassehold og har en klassemanager. Jeg vil nok sige, at de fortjener at komme i finalen, siger Guardiola ifølge uefa.com.

