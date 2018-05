»Jeg havde ikke regnet med at fortsætte på landsholdet, da Åge Hareide kom til«

I en ny bog tager William Kvist læseren med bag kulisserne i Superligaen, Bundesligaen, Premier League og på det danske landshold. Berlingske bringer her et uddrag, hvor Kvist fortæller om sin egen og holdets bumlede vej til sommerens slutrunde.

Sidste tur med kliken

I foråret 2016 fik landsholdet ny landstræner i form af nordmanden Åge Hareide, og det åbnede for et stort, personligt spørgsmål for mig: »Ville jeg stadig være på landsholdet?«

De første træningskampe så ikke lovende ud. I Åges debutkamp mod Island i Herning, hvor vi vandt 2-1, fik jeg kun de sidste minutter på banen, og i den efterfølgende udekamp mod Skotland fik jeg slet ikke spilletid, men måtte se til fra bænken.

Derfor vidste jeg, at det var mine absolut sidste muligheder, da jeg i sommeren 2016 blev udtaget til Kirin Cup i Japan. Udefra kunne det godt se ud som sidste tur med kliken, men jeg mærkede, at jeg havde sulten efter at kæmpe for en plads. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne tiltuske mig en heldig plads, og derfor var jeg klar til at tage ansvar for træningen, gå forrest i alle dueller og generelt holde hovedet højt.

For mig blev turen et billede på, hvad man skal gøre, når man er lige på vippen til noget. Det er en farlig position, hvor man måske er lidt utilfreds, føler sig uretfærdigt behandlet og har paraderne oppe. Men jeg fik overbevist mig selv om at gå ind og give mere af mig selv, selv om jeg følte mig på vippen og måske var med på yderste mandat. Det var svært, fordi man på en yderposition som udgangspunkt både er underlegen og presset.

Jeg har set flere spillere, der graver graven dybere i den situation, men jeg besluttede mig ganske enkelt for ikke at gemme mig på værelset og i stedet tage ansvar, selv om kan være svært, når man er inde i en dårlig periode og derfor ikke fylder meget. Jeg ville lede, selv om jeg ikke kom ud af nogen specielt god sæson for FCK.

I årene forinden havde jeg været en naturlig leder, og nu ville jeg vise, at jeg også kunne lede i modgang. For mange af de andre var det hårdt at skulle af sted oven på en lang sæson, og stemningen var lidt sådan, at det bare var noget, der skulle overstås. Men jeg tog til Japan for at få noget ud af det, for at vinde min plads tilbage.

Og den taktik virkede. I den første kamp mod Bosnien fik jeg den sidste halve time på banen og nåede at gøre en forskel for spillet på midtbanen, og mod Bulgarien fik jeg alle 90 minutter – og spillede mig i den grad tilbage på landsholdet, fordi jeg kom ind med en aggression, som både blev bemærket på banen, hos trænerne og hos journalisterne.

Derfor blev Japan-turen et vendepunkt i min landsholdskarriere. Og derfor er jeg ekstra stolt af den tur. Hvis jeg ikke var kommet derover og havde spillet mig til en startplads, så var jeg nok stoppet på landsholdet.

William Kvist hjemme på Frederiksberg fredag den 25. maj 2018.

Slingrekurs mod VM

Selve VM-kvalifikationen blev en bumpet start for os. Vi vandt usikkert med 1-0 hjemme mod Armenien og tog måske lidt overfriskt til Polen, hvor vi endte med en afklapsning. Vi tabte godt nok 3-2, men var bagud 3-0 og fik kun scoret til sidst.

Det var hovedløst af os, og den tilgang fortsatte hjemme mod Montenegro, hvor vi vadede i chancer, men endte med at tabe 1-0. Og selv om vi sluttede efteråret 2016 med en 4-1 hjemmesejr over Kasakhstan, gik vi ikke særligt optimistiske ind i 2017. Jeg besluttede mig for ikke at spekulere for meget over tabellen, men bare tage det fra kamp til kamp.

Vi fik 0-0 ude mod Rumænien, men det var kampen ude mod Kasakhstan, der blev det første lille vendepunkt. Vi vandt en sikker 3-1-sejr i en kamp, hvor jeg måtte skiftes ud i pausen med en flænge i ansigtet. Den kom i en sekvens, hvor jeg først skubbede til min direkte modspiller ved et indkast. Det gjorde jeg både for at få en reaktion hos mig selv og mine medspillere, for at gå forrest og sætte gang i den, fordi vi var kommet sløjt i gang.

I den efterfølgende duel gav modspilleren mig en albue i hovedet og fik et rødt kort. Jeg blev skadet, men det var en vigtig energi, det sparkede ind i holdet.

Elegante Olsen og aggressive Hareide

Det var dog først i hjemmekampen mod Polen i efteråret 2017, at jeg vil sige, at vi ramte vores topniveau som hold. Der var mange ting, som gik op i en højere enhed i den kamp; psykologien i at vi skulle vinde, at de mest kom for at forsvare sig, og at vi var på hjemmebane. Det var do or die, og vi skabte en strategi om at overfalde dem fysisk og mentalt fra starten.

Ser man lidt firkantet på det, kan man sige, at Morten Olsen havde givet dansk fodbold det at spille langs jorden, og nu kom Åge og lagde et ekstra element på i form af at bruge fysikken, den direkte lange bold og være langt mere aggressive på andenbolden.

Jeg kan mærke, når folk er vågne og går ind i alle tacklinger. At de vil dø for sagen. William Kvist

Tidligere fandt vi energien i at have bolden meget og i spillet langs jorden, men nu kom der energi og selvtillid ved at løbe og vinde dueller. Den overrumplede polakkerne, og vi vandt en knusende sejr på 4-0.

Længe inden kampen mod Polen besøgte Åge mig på FCK’s træningsanlæg og fortalte om taktikken. De havde analyseret polakkerne og konstateret, at selv om de var store og stærke, så skulle de bombes med fysik – og det virkede.

Det var en frigørende oplevelse bare at skulle ud over stepperne. Når Andreas Bjelland fik bolden i fødderne, skulle han tage et træk og slå den modsat. »Spil nu bare fodbold,« lød devisen, og det betød, at vi fik vendt Christian Eriksen fremad, så vi meget bedre kunne angribe andenboldene og gå mod mål.

Det gjorde samtidig, at vi ikke længere tabte bolden på farlige steder. Tidligere ville Bjelland måske have spillet en kort bold til Delaney eller mig, og så kunne vi risikere at tabe den og give modstanderne en hurtig omstilling. I den taktiske ændring fandt holdet og Åge sin dynamik for første gang.

At ville dø for sagen

Under Morten Olsen så vores possession-spil til tider fantastisk ud, og det var virkelig sjovt at spille under, men med Åges ændringer var vi mere klar til deciderede kampsituationer og kunne indstille os på en modstander.

Jeg hader selv, når modstanderne bombarderer os med lange bolde og fysik, fordi du får fronten til dit eget mål, og de bringer krigen til dig og din banehalvdel – og nu kan vi gøre det samme i den anden ende.

Fodbold er en kontaktsport og handler også om dueller, løb og tacklinger – og det har været et vigtigt element at få ind på landsholdet.

Det er som om, at han skal se og føle, hvad der er rigtigt, i stedet for bare at flytte brikker på en taktiktavle. Han ved, at ting opstår, ændrer sig og forsvinder igen William Kvist om Åge Hareide

Nogle dage senere vandt vi sikkert med 4-1 ude mod Armenien, og så ventede nøglekampen ude mod Montenegro. Vi kom relativt tidligt foran og forsvarede en smal 1-0 sejr hjem. For mig var det en af de smukkeste sejre, vi har haft, fordi vi stod sammen som hold.

Jeg kan mærke, når folk er vågne og går ind i alle tacklinger. At de vil dø for sagen. Og jeg mærker det også efter kampene, hvor der er masser af glæde og highfives, også fra indskifterne, hvilket jeg ser som et sundhedstegn, fordi vi på den måde løfter bedst som hold.

Man kan sagtens sidde på bænken og håbe, at ens direkte konkurrent bliver skadet eller spiller dårligt, og sådan skal det også være på højt niveau. Men på landsholdet er det heldigvis nu som om, at alle accepterer, at vi først og fremmest skal vinde, og at den målsætning går forud for personlig succes. Sådan var det mod Montenegro, og sådan er det fortsat.

Alle er en del af holdet, der er gode jokes, og vi tager os af hinanden. Vi er begyndt at gå ud at spise sammen – kun spillerne – efter hjemmekampene, og det giver noget til fundamentet på holdet og viser, at vi vil kæmpe sammen.

William Kvist her fotograferet i hans hjem på Frederiksberg, den 24. maj 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Landstræner og levemand

Efter Morten Olsen skulle der dannes et nyt hold, og brikkerne skulle falde på plads på en ny måde.

Det skib har Åge været god til at manøvrere, selv gennem spillerkonflikt og mediepis, når resultaterne ikke var der. Han har selvfølgelig givet os noget både taktisk og teknisk, men jeg er faktisk mest imponeret over hans arbejde med relationer og ansvar.

Mange trænere kigger på taktiktavlen og overvejer, hvor de kan finde rum på banen, og hvordan de kan skabe overtal på midtbanen, men han har i virkeligheden givet os færre instrukser og mere ansvar. Han har selvfølgelig ideer og koncepter og meninger og holdninger, men han stoler også på relationerne, og at vi selv kan finde frem til, hvad der skal ske, når kampen er i gang.

Samtidig elsker jeg, at man kan mærke på ham, at han er et menneske; at han bliver nervøs eller slået omkuld, hvis det går skidt. William Kvist om Åge Hareide

Han er en træner, der bruger sin mavefornemmelse og ved, at fodbold er komplekst. Det er som om, at han skal se og føle, hvad der er rigtigt, i stedet for bare at flytte brikker på en taktiktavle. Det betyder, at han ikke har en fast religion, men tilpasser sig de enkelte kampe. Han ved, at ting opstår, ændrer sig og forsvinder igen, og det kan jeg godt lide.

Samtidig elsker jeg, at man kan mærke på ham, at han er et menneske; at han bliver nervøs eller slået omkuld, hvis det går skidt. Det gør ham også til en dygtig motivator, fordi man virkelig kan mærke, at han elsker fodbold.

Samtidig kan jeg relatere til ham, fordi han har mere end fodbold i livet. Han har brug for store pauser fra bolden og er en levemand, der f.eks. går op i vin. Derfor var der heller ingen i truppen, der blev overrasket, da han vandt vinsmagningen på Bistro Boheme i forbindelse med en landskamp. Jon Dahl, der jo har spillet i Italien, blev nummer to, mens der var plads til væsentlige forbedringer på min side.

»William hold nu kæft. Vi har vundet!«

Kulminationen med det nye landshold kom naturligvis i de to kvalifikationskampe mod Irland. Mange havde selvfølgelig ventet en ny Polen-kamp af os i Parken, men vi vidste godt selv, at det ikke ville blive sådan.

Psykologien var på forhånd helt anderledes, fordi der var tale om knald eller fald-kampe for begge hold, og Irland bare kom for at forsvare sig med næb og kløer og var gode til det. Vi ville møde en mur på en helt anden måde end mod polakkerne, og selv om folkestemningen var, at vi bare skulle bombardere dem, så kan man ikke det mod sådan en mur.

Vi vidste, at vi skulle have bolden meget, men vi brændte desværre de farlige chancer, vi skabte, og kom kun ud af kampen med 0-0.

Kvalifikationen var en af de reneste lykkefølelser, jeg har mærket. Det var kulminationen på en rejse William Kvist

Selvfølgelig var jeg nervøs for returkampen i Dublin. Vi vidste, at det ville blive en vild kulisse, og jeg har enormt stor respekt for den braveheart-kultur, irerne kommer med. Det er ikke kønt at se på, men de vil dø for det, og da Irland kom foran 1-0, blev jeg endnu mere nervøs. Jeg frygtede, at det var det slag, vi skulle have for at gå ned, og jeg kunne lige se irerne tackle en 1-0-sejr hjem.

Derfor var den tidlige udligning til 1-1 enormt vigtig, og det var i første halvleg, at holdet virkelig blev testet til max og bestod. Derefter fik vi mere plads på banen og turde blive ved med at spille bolden langs jorden, og til sidst viste vi klasseforskellen og udspillede dem.

Jeg kan huske, at jeg selv ved 4-1 svinede nogle af de andre, fordi de blev lidt løsere i deres spil. Jeg gav f.eks. Cornelius en ordentlig tur, fordi han ikke forsvarede ordentligt, og så råbte Simon Kjær bare: »William hold nu kæft. Vi har vundet!«

Kvalifikationen var en af de reneste lykkefølelser, jeg har mærket. Det var kulminationen på en rejse, der for mig begyndte i Japan, og jeg var stolt af stadig at være med og endda spille min måske bedste landskamp.

Personligt betød kvalifikationen også, at den lederrolle, jeg påtog mig i Japan, bar mig langt og endte med at redde min landsholdskarriere.

bogomslag