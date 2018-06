Japan går videre fra VM-gruppespil på fair play-regel

Japan er sammen med Colombia videre fra VM's gruppe H.

Det er en kendsgerning, selv om Japan torsdag tabte 0-1 til Polen, mens Colombia besejrede Senegal 1-0.

Dermed havde Japan og Senegal samme antal point og en målscore på 4-4. Deres indbyrdes opgør endte desuden 2-2 i den seneste runde, og derfor var det fair play-regnskabet, der blev afgørende.

Her endte Japan med fire gule kort, mens Senegal sluttede på seks gule kort. Ingen af holdene fik desuden rødt kort i nogen af kampene.

Af samme årsag gik Japan videre på baggrund af fair play-regnskabet som toer og møder nu vinderen af gruppe G, hvor Belgien og England senere torsdag skal dyste om førstepladsen.

Afslutningen af kampen mellem Japan og Polen var præget af absurde scener, hvor ingen af holdene ville noget som helst.

Polen var godt tilfreds med at slutte VM med en sejr efter to sløje præstationer i de to første kampe, der begge endte med polske nederlag.

På den anden side ville japanerne ikke risikere hverken at lukke mål ind eller få gule eller røde kort, der kunne påvirke holdets fair play-regnskab negativt.

Publikum kvitterede for det groteske boldflytteri på tværs af banen med en pibekoncert, men det ændrede ikke spillernes tilgang til de sidste minutter.

Forud for afslutningen var kampens eneste mål blevet scoret af forsvarsspilleren Jan Bednarek, som satte foden på et frispark og bragte Polen i front.

Angriberen Robert Lewandowski fik også en stor chance til at øge Polens føring, men han sparkede over mål.

Lidt senere var Japan tæt på et selvmål, men målmand Eiji Kawashima diskede op med en stor redning.

Det var hans anden store i kampen, for i første halvleg reddede han også bolden i sidste øjeblik, efter at den ellers var mere end halvvejs over målstregen.

Polen kan med sejren glæde sig over at slutte med tre point, men avancement blev det ikke til for polakkerne.

/ritzau/