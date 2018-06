Italiensk grand slam-vinder får forlænget dopingstraf

Den italienske tennisspiller Sara Errani kan ikke nøjes med at afsone to måneders dopingkarantæne, som hun blev idømt i første omgang, men skal i stedet afsone ti måneder i skyggen.

Det blev resultatet af behandlingen af hendes sag hos Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Hun havde appelleret for at blive frikendt, mens det nationale antidopingagentur i Italien havde appelleret i håb om en karantænedom på to år for brug af letrozol, der blandt andet bruges til behandling af brystkræft.

Den 31-årige Errani blev testet positiv i sit hjem i februar sidste år og blev vidende om det to måneder senere. Hun afsonede karantæne i august og september.

Errani har bedyret, at hun ved en fejl har indtaget sin mors medicin, men CAS var langt fra enig i, at hun skulle frifindes i sagen.

I 2012 nåede Errani finalen i French Open, som hun tabte til Maria Sharapova. Hun haft større succes i double, hvor hun har vundet alle fire grand slam-turneringer sammen med landsmanden Roberta Vinci.

Errani er aktuelt nummer 72 på verdensranglisten i single.

/ritzau/AP