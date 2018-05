Ishockeyunion har punget ud for VM-forstærkning

Danmarks Ishockey Union (DIU) har måttet til lommerne for at få NHL-forwarden Oliver Bjorkstrand hjem til VM.

Bjorkstrands kontrakt med Columbus Blue Jackets er udløbet, og det er ikke billigt at tegne forsikring på en spiller, der står uden økonomisk sikkerhed, hvis han skulle blive skadet under VM.

- Generelt er forsikringerne på NHL-spillerne dyre. Uden at gå ind i konkrete beløb, så er dette en af de dyre forsikringer, siger DIU's sportschef, Jesper Duus.

- Selvfølgelig skal han være forsikret lige som alle andre, men det er meget mere simpelt med spillere, der er på en løbende kontrakt, for der er det fastsat, hvad det koster, siger Duus.

Prisen for at forsikre en NHL-spiller afhænger normalt af spillerens løn og antallet af år, der er tilbage på hans kontrakt.

Ved VM i Rusland for to år siden løb forsikringssummen alene for Jannik Hansen op i en kvart million danske kroner.

- Unionen har afsat beløb til VM-forsikringer, men vi ved jo aldrig, om vi får tre eller syv spillere hjem fra NHL.

- Op til dette VM, som er på hjemmebane, har vi sat et lidt større beløb til side end normalt, siger Jesper Duus.

For Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) er der stor prestige i at kunne præsentere nogle af verdens bedste spillere til VM-turneringerne, og derfor giver unionen et tilskud til NHL-forsikringer.

Den støtteordning gælder ikke spillere fra eksempelvis KHL, den store europæiske liga.

- Uden tilskud betyder det faktisk, at KHL-spillerne nogle gange bliver lige så dyre at få hjem, siger Jesper Duus.

Han er dog ikke i tvivl om, at pengene er godt givet ud og har store forventninger til Oliver Bjorkstrand.

Den 23-årige forward har altid lavet mange mål, og det gør ham ekstra attraktiv, at han spiller med såkaldt højrefatning på staven - altså holder højre hånd nærmest bladet.

Det gør de færreste, og det giver en bedre vinkel for afslutninger i højre side af banen.

- Jeg tror, han bliver en kæmpeforstærkning. Vi har mange dygtige angribere, men vi har måske ikke lige den type. Der er noget for træneren at arbejde med, siger Jesper Duus.

/ritzau/