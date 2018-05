Irsk landstræner: Frankrig er en af favoritterne til VM

Landstræner Åge Hareide har ikke fidus til Frankrig ved sommerens fodbold-VM i Rusland.

Nordmanden mener blandt andet, at Frankrig mangler en ledertype som Zinedine Zidane og fungerer dårligt som gruppe.

Det er Irlands fodboldlandstræner, Martin O'Neill, uenig i. Irland tabte mandag aften 0-2 ude til Frankrig i en testkamp.

»De er meget stærke, individuelt har de meget talent på holdet. Jeg mener, at Frankrig er en af favoritterne til VM,« siger Martin O'Neill ifølge AFP.

Allerede inden Irlands nederlag til Frankrig erklærede Martin O'Neill sig uenig med Hareide, og efter mandagens kamp er han stadig overbevist om franskmændenes styrke.

»Jeg vil ikke lægge for meget pres på deres træner, men jeg synes, at de har forbedret sig i de seneste to år, og de er måske også et bedre hold end for to år siden,« siger Martin O'Neill.

Frankrig dominerede generelt kampen mod Irland, som havde det svært i det meste af opgøret.

»Vi var helt naturligt næstbedst mod et hold i verdensklasse, så det var forventet. Det var virkelig hårdt for os,« siger Martin O'Neill.

Den irske Shamrock Rovers-spiller Graham Burke blev skiftet ind i løbet af kampen, og han er også imponeret af det franske hold.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi spillede kampen. Hvis man prøver at blive til noget, så er den kvalitet, som Frankrig råder over, noget man gerne vil have.«

»Vi har lang vej op til dem, men vores spillere kan lære meget af dette,« siger Graham Burke.

Danmark er i gruppe med Frankrig, Peru og Australien ved VM-slutrunden.

/ritzau/