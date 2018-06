Irans portugiser kan sende Ronaldo hjem fra VM

Mandag aften kan VM være slut for Portugal og Cristiano Ronaldo, der skal have point i den sidste gruppekamp for at være sikker på at komme videre til knockoutfasen.

Modstanderen er Iran, der med den tidligere portugisiske landstræner Carlos Queiroz på trænerbænken tror på chancen for at skabe overraskelsen og sende europamestrene hjem fra Rusland.

»Folk gav os ingen chance, men vi har stadig muligheder for at kvalificere os til næste runde. Vi vil kæmpe for vores drøm,« siger Carlos Queiroz ifølge nyhedsbureauet AP.

»Vi ved, at det bliver svært, men hvis vi ville have det let, kunne vi være blevet hjemme,« fastslår han.

Før kampen har Iran tre point, mens Portugal og Spanien har hver fire point på puljens to øverste pladser.

Hvis Spanien i den samtidige kamp lever op til favoritværdigheden mod pointløse Marokko, er der altså tale om en ren finale mellem iranerne og portugiserne.

Iran tabte senest 0-1 til Spanien, men trods nederlaget bekræftede kampen iranerne i, at de kan give de største hold kamp til stregen.

»Det var vigtigt for os at kunne forlade banen med stolthed og skabe respekt for vores fodbold ude i verden.«

»Jeg synes, vi lykkedes med det. Derfor har vi fået mere selvtillid og er fulde af forhåbninger, når vi møder Portugal,« siger Carlos Queiroz, der var portugisisk landstræner fra 2008 til 2010.

Det er femte gang, Iran deltager i en VM-slutrunde. Det er endnu ikke lykkedes at komme videre fra det indledende gruppespil.

Kampen spilles i Saransk klokken 20 dansk tid.

/ritzau/